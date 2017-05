Un Certain Regard premia Jasmine Trinca

Jasmine Trinca, protagonista del film di Sergio Castellitto "Fortunata", ha vinto il premio speciale della giuria nella sezione "Un certain regard" di Cannes 2017.

Al Festival vengono assegnati 5 premi: Premio principale, Premio della giuria, Premio UCR (a film, tecnici, attori), Premio alla regia e Premio alla sceneggiatura. "Un Certain Regard" è "la seconda" sezione ufficiale di Cannes. Jasmine Trinca ha vinto l'URC", premio che le è stato consegnato insieme alla sceneggiatrice Margaret Mazzantini, ai produttori di Indigo Film e al regista, che si è detto: "Felice, orgoglioso e fiero". "Fiero che Fortunata stia piacendo al pubblico e alla critica e che la giuria presieduta dalla guerriera Uma Thurman abbia amato la nostra guerriera di Torpignattara". Si aggiudica il premio come miglior film "Lerd" dell'iraniano Mohammad Rasulof. Il migliore regista è l'americano Taylor Sheridan che esordisce con "Wind River" dedicato al popolo dei nativi-americani vittima da sempre dell'ingiustizia dei bianchi. Il premio della Giuria è stato attribuito al messicano Michel Franco per "Le figlie d'aprile". Un inedito premio per "La poesia e la creatività" a Mathieu Amalric autore del francese "Barbara". Un verdetto impegnato e variegato che la stessa Uma Thurman ha definito "felicemente isterico".

(Red/Ansa)