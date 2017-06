Un inferno di fuoco in Portogallo, 57 morti

Il Portogallo si è svegliato oggi, domenica, in un incubo davanti alle immagini apocalittiche lasciate dietro di sé dal violento incendio che ha devastato le foreste attorno a Pedrogao Grande, 160 km a nord di Lisbona, facendo almeno 57 morti, molti dei quali carbonizzati nelle auto, e 59 feriti 5 dei quali gravi.

I 700 pompieri impegnati nella lotta contro le fiamme attive ancora su quattro fronti, due ancora violenti, questa mattina hanno trovato i cadaveri di 30 persone ancora rinchiusi nelle auto distrutte dalle fiamme. Altri sono stati uccisi mentre cercavano di fuggire a piedi.

Famiglie intere sono morte così. In due auto ferme in mezzo ad una strada in un bosco sono stati trovati i cadaveri di 9 adulti e di due bambini. La polizia giudiziaria ha escluso che ci sia una mano criminale dietro a questa tragedia.

L'incendio sarebbe divampato a causa di un fulmine caduto su un albero, in mezzo ad una vegetazione secca per la mancanza di pioggia da giorni. La diffusione fulminea delle fiamme è stata propiziata dalle alte temperature, sui 40 gradi, e da venti violenti fino a 200 chilometri all'ora. Alcunbi automobilisti sono morti nelle loro auto circondate dalle fiamme. Altri che si trovavano per strada a piedi sono deceduti a causa del fumo.

Il Papa questa mattina all'Angelus ha espresso vicinanza "al caro popolo portoghese" ed ha invitato i fedeli a pregare in silenzio per le vittime. Spagna e Francia hanno inviato mezzi aerei per aiutare il Portogallo a lottare contro le fiamme.

Quattro fronti sono ancora attivi questa mattina due dei quali definiti "molto violenti". La fitta nuvola di fumo creata dall'incendio rende però molto difficile l'intervento dei mezzi aerei.

Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ha attivato il meccanismo di assistenza della protezione civile Ue. Il presidente portoghese Marcelo Rebelo da Sousa e il premier Antonio Costa sono giunti nella notte da Lisbona. "E' la maggior tragedia con vittime umane degli ultimi tempi" ha detto Costa. La polizia giudiziaria ha iniziato le procedure per identificare le vittim.

I precedenti nel Mondo

L'incendio in Portogallo ha un serie di disastrosi precedenti nel mondo negli ultimi 10 anni. Ecco alcuni dei più gravi:

* Peloponneso, Grecia, 2007: con temperature di oltre 40 gradi, oltre 170 incendi scoppiarono nel sud del Peloponneso, uccidendo complessivamente 65 persone. Molte le vittime intrappolate nelle loro auto.

* California, Usa, 2008: una stagione di incendi considerata una delle più devastanti degli ultimi decenni, innescata forse da fulmini, distrusse 6 mila km quadrati di vegetazione e molte abitazioni: 23 i morti.

* Victoria, Australia, febbraio 2009: 400 incendi, favoriti da temperature di 46 gradi e venti fino a 100 km orari, divorarono oltre 4.000 km quadrati. Almeno 220 i morti, 173 in un solo giorno di sabato. Ribattezzato Black Saturday Bushfires.

* Monte Carmel, Israele, 2010: il peggiore incendio nella storia di Israele, pare innescato per errore da un bambino, uccise 41 persone e provocò lo sgombero di 12.000 persone, con interi villaggi distrutti.

* Arizona e New Mexico, Usa, 2011: partito dall'area naturale di Bear Wallow, forse a causa di un falò da campeggio, uccise almeno 16 persone e distrusse una settantina di abitazioni.

* Indonesia, 2015: una colossale serie di incendi innescata dalle cause più varie, dalla negligenza al dolo, ha devastato 21.000 km quadrati di foresta tropicale, habitat per molte specie rare, fra cui gli oranghi. Almeno 19 i morti e mezzo milione di intossicati dal fumo, che si diffuse in larghe aree del sud-est asiatico.

(Ats/red)