Un nuovo presidente per l’Iran

di Maria Acqua Simi

Le elezioni presidenziali di domani in Iran sono un appuntamento molto atteso, in Medio Oriente ma anche dalle cancellerie occidentali. Perché dall’esito delle urne dipenderanno in parte anche gli equilibri geopolitici della regione. Anche se per il popolo iraniano - a onor del vero - non cambierà granché. Ma andiamo con ordine e vediamo insieme i principali candidati in gara. Prima di tutto, è opportuno ricordare come oggi in Iran ci siano politicamente di fatto solo due grandi schieramenti: uno conservatore e uno moderato. Il primo fa capo alla Guida suprema, l’intransigente Ayatollah Ali Khamenei, 77 anni, la cui successione è diventato da tempo il più importante tema politico nel Paese. Il secondo fa capo a Hassan Rouhani, 68 anni, l’attuale presidente uscente.

Una corsa a due

Proprio Rouhani, che spera nella riconferma, ha fatto degli accordi sul nucleare firmati con gli Stati Uniti di Trump il cavallo di battaglia della sua campagna elettorale. Le trattative con gli USA hanno infatti consentito la revoca di alcune delle sanzioni imposte dalla comunità internazionale a Teheran. In base alle stesse, l’Iran si è impegnato a limitare il programma nucleare al settore civile e a non munirsi di armi atomiche.

Candidato di punta dell’ala pragmatista-moderata, Rouhani potrebbe essere favorito dalla mancanza di coesione all’interno del fronte ultra-conseratore, che si presentava alla tornata con due candidati di spicco (Ebrahim Raisi e Mohammed Bagher Ghalibaf), rischiando così di dividere l’elettorato tradizionalista. Come già accennato, uno dei nomi in gara è quello di Raisi. Raisi si presenta come il candidato del Fronte popolare delle forze della rivoluzione islamica, un gruppo politico nato alla fine del 2016 con l’obiettivo di raccogliere le fazioni più conservatrici in un’unica entità, e di arrivare alle elezioni del 19 maggio con un unico leader.

Non è particolarmente conosciuto in Iran, anche se viene considerato un religioso piuttosto potente e da qualche tempo si parla di lui come possibile successore di Khamenei. L’altro candidato conservatore era Mohammad Bagher Ghalibaf, sindaco di Teheran dal 2005, che però il 15 maggio ha annunciato di ritirarsi dalla corsa e ha chiesto ai suoi elettori di votare per Raisi. È la terza volta in 12 anni che Ghalibaf si presenta a un’elezione presidenziale: le prime due non gli erano andate troppo bene. Per diverso tempo si era pensato che Ghalibaf fosse disposto a ritirare la sua candidatura poco prima delle elezioni, di modo da non intralciare le possibilità di vittoria di Raisi. Lui aveva negato, ma alla fine le cose sono andate esattamente all’opposto di quanto ha dichiarato.