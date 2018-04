"Un ragazzo socialmente disadattato"

Così viene descritto dai suoi compagni di università il giovane che ha ucciso 10 persone a Toronto e che oggi è stato incriminato per omicidio volontario.

Non è affiliato a nessun gruppo politico o religioso e non avrebbe mai dimostrato inclinazione verso una possibile radicalizzazione o violenza. Questo l'identikit, ancora molto sfocato, di Alek Minassian, l'uomo di 25 anni che alla guida di un furgone a Toronto ha ucciso 10 persone ferendone altre 13.

In base ai racconti dei compagni di università e di altri conoscenti, raccolti da alcuni media locali, Minassian studiava informatica al Seneca College di Toronto che avrebbe frequentato fino alla scorsa settimana. Viene descritto come un ragazzo "socialmente disadattato" e "che stava sempre per conto suo".

Il giovane è comparso oggi davanti a una corte ed è stato incriminato per il reato di omicidio volontario e per quello di tentato omicidio per le 13 persone ferite.

