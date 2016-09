"Un risultato molto amaro"

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato di un risultato "amaro" ieri a Berlino - dove la Cdu ha incassato il peggior risultato dal dopoguerra - affermando che evidentemente ha bisogno di spiegare meglio ai tedeschi le sue politiche sui migranti.

"La Cdu ha perso quasi il 6% rispetto ai già non buoni risultati" precedenti, "la Grande coalizione non ha più una maggioranza e ciò è molto amaro", ha detto dopo aver definito il risultato "molto insoddisfacente" e "deludente".

La sconfitta delle Cdu a Berlino ha una "componente regionale" e motivi locali "ma non solo: sono presidente del partito, non mi sottraggo alla responsabilità e ovviamente mi assumo la parte di responsabilità che spetta come cancelliera e presidente del partito", ha aggiunto Merkel in una conferenza stampa a Berlino.

La stessa ha poi rilevato che non sosterrà una linea di chiusura ai migranti islamici ma ha escluso che possa ripetersi un afflusso di profughi eccezionale come quello del 2015.

(Ats)

