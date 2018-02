Una bozza d'intesa per la Grosse Koalition

La solidarietà fra gli Stati membri e fra i cittadini, così come gli investimenti in Europa alla base del programma del documento per la creazione del nuovo Governo

Nel programma della Grosse Koalition tedesca il primo capitolo è dedicato all'Ue, per la quale si vuole "un nuovo inizio" e si indica come principio guida la solidarietà.

Nella bozza del testo di cui è in possesso l'agenzia italiana ANSA, si legge che "il patto di stabilità e crescita resta la nostra bussola", ma Unione e Spd, insistendo sugli investimenti, affermano anche che "il principio guida sarà la solidarietà fra gli Stati membri come fra i cittadini. Il principio della reciproca solidarietà deve valere anche per il bilancio europeo".

"Gli investimenti in Europa sono investimenti in un buon futuro del nostro Paese", si legge nella bozza. Sottolineando di volere impegnarsi per un'Europa più competitiva, rafforzando i fattori di crescita, si afferma che "la base del nostro comune benessere" si fonda anche sul "garantire e creare nuovi posti di lavoro". Il Paese guidato da Merkel IV con i socialdemocratici di Schulz mette anche nero su bianco la disponibilità a sforzarsi di più finanziariamente: "Siamo pronti a contributi più alti della Germania al bilancio Ue".

Nel testo di 167 pagine si sottolinea anche, con insolita enfasi, che "la Germania deve infinitamente tanto all'Europa. Anche per questo, ci sentiamo tenuti al suo successo. Per la Germania un'Europa unita è il miglior garante di un buon futuro in pace, libertà e benessere".

(Ats)