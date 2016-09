"Una nuova colletta per sperare"

dI Maria Acqua Simi

Raggiungiamo padre Ibrahim al telefono dopo una nottata – la sua – passata a studiare nuovi piani per gestire le crescenti emergenze che la mancata tregua ad Aleppo comporta. La voce è stanca, avrebbe bisogno di dormire «ma le giornate sono fatte di 24 ore e in questo tempo bisogna spendersi il più possibile», spiega. «Ogni giorno emergono nuove necessità ma grazie alla generosità dei lettori del GdP stiamo riuscendo a fare molto: fornitura di cibo e acqua, assistenza alle famiglie…. Vi abbiamo sentiti vicino quest’anno, continuiamo a sperimentare miracoli che il Signore permette anche attraverso la vostra generosità. Grazie di non averci lasciati soli, continuate a stare con noi». Chiede di portare i saluti di tutti i frati di Aleppo ad ogni singolo lettore, e quando gli annunciamo di voler cominciare una seconda campagna di raccolta fondi per sostenere le opere della Custodia di Terra Santa ad Aleppo, si commuove. Questo è quello che ci ha raccontato.

La situazione ad Aleppo è confusa. Come state vivendo questi giorni?

Siamo spaventati. I due leoni internazionali (Stati Uniti e Russia ndr) non trovano un accordo e così la tregua di fatto non esiste. Siamo preoccupati perché questo ha portato la guerra in una fase complicatissima. Per noi sul terreno ancora di più. Noi frati certo ci siamo organizzati per gestire le emergenze – pensando a un pacco alimentare per tutte le famiglie e altri aiuti – ma vorremmo concentrarci anche sul futuro dei giovani che ci sono qui. Ci sono migliaia di bambini che devono andare a scuola, ragazzi che vorrebbero frequentare l’Università e altri che vorrebbero sposarsi e mettere su famiglia. Servono dei progetti educativi, ma per svilupparli dovremmo avere il tempo di elaborare un piano. Bombe e cecchini rallentano tutto.

Parlavi di un pacco alimentare. Di cosa si tratta? E quali altri aiuti fornite?

Il pacco è una scatola con dentro olio, riso, formaggio, lenticchie, uova e latte che forniamo ogni 20 giorni alle famiglie. Non è molto, perché il 45 per cento delle persone che lo riceve rimane comunque sotto la soglia della povertà. Ci adoperiamo anche per fornire un pacco non-food (con detersivi, saponi, pannolini etc) e per pagare l’elettricità o i mutui delle case. Una delle paure più grandi di chi è rimasto è vedersi confiscare la casa perché non ha i soldi per pagare il mutuo, o non poterla ricostruire dopo le bombe. Adesso poi stiamo cercando di prevenire l’arrivo dell’inverno: ci sarà bisogno di gasolio per le stufette di riscaldamento e i prezzi sono ormai alle stelle. Lo stesso vale per la corrente elettrica: i pochi che hanno ancora un negozio aperto fanno fatica, perché oltre alla scarsa clientela devono confrontarsi con la mancanza di elettricità, a cui è possibile sopperire solo pagando per ottenere energia da generatori privati. Come vedete, siamo ridotti a tappare i buchi di un’emergenza che è continua e sempre più grande.

Domanda cattiva: non c’è il rischio che la vostra gente sviluppi una certa dipendenza nel ricevere gli aiuti?

È una bella domanda! Io e i miei amici frati ci siamo interrogati molto su questo punto. Sono anni ormai che la situazione è insostenibile e centinaia di famiglie dipendono dal nostro pacco alimentare, dal nostro aiuto per trovare lavoro o soldi per le cure mediche. È come una mamma che ha il figlio malato, debole, bisognoso di cure: certo il bambino dovrà essere corretto, educato, istruito dai genitori. Ma prima di questo la mamma sa che il figliolo ha bisogno di essere difeso, curato e che sperimenti la tenerezza. Questo facciamo noi ora. C’è il rischio di una dipendenza, ma l’alternativa è che senza aiuti la gente muoia o fugga per mare. Senza questo intervento non ci sarebbero più cristiani ad Aleppo. Non voglio che la mia gente sia viziata, ma non voglio nemmeno che muoia.

Hai accennato ai giovani, al futuro…

Ne abbiamo tanti qui. Giovani vedove, giovani coppie che si sposano nonostante tutto e soprattutto tanti bambini, tanti battesimi ogni anno. Anche questo è un piccolo miracolo in mezzo alla guerra, c’è chi scommette ancora sull’amore per sempre. Ecco perché continuiamo a fare un corso per i fidanzati, per aiutarli nel compiere questo grande passo davanti a Dio. I ragazzi in particolar modo ci stanno a cuore perché sono loro il futuro di Aleppo: molti di loro sono nati nella guerra e non conoscono altro che questo. Noi vorremmo aiutarli a studiare. Ora stiamo accogliendo nel nostro convento le suore del Santo Rosario, che prima avevano una bellissima scuola (oggi occupata dai miliziani). I ragazzi ora studiano in una scuola un po’ improvvisata, noi stessi ospitiamo spesso chi ha bisogno di luce per fare i compiti o per il doposcuola e ci piacerebbe poter implementare il lavoro di suor Giacinta e suor Natalie. Nella nostra zona ci sono una ventina di scuole cristiane, di diversi riti, frequentate anche da musulmani. Dovrebbero riaprire il 29 settembre e ci piacerebbe poter aiutare le famiglie a pagare le rette scolastiche e dare anche un aiuto per i salari (sempre troppo bassi) degli insegnanti. Da sempre la presenza cristiana in campo educativo è stata apprezzata nella nostra città, da tutte la parti. Sarebbe bello poterla continuare.

Dicevi di scuole cristiane di diversi riti: che collaborazione c’è tra i cattolici e gli altri ora?

C’è un alto livello di collaborazione e devo dire che grazie ai tanti aiuti che abbiamo ricevuto quest’anno, abbiamo potuto sostenere non solo la comunità latina cattolica, ma anche tutte le altre. Da gennaio a oggi siamo riusciti a sostenere vasti progetti perché il nostro compito è servire senza riserve chiunque abbia bisogno. Spesso sacerdoti di altri riti cristiani (anche ortodossi) hanno mandato gente ferita o bisognosa a bussare alla nostra porta: abbiamo sempre aperto.

C’è chi ci ha mandato persone che necessitavano di cure mediche e allora le abbiamo dirottate sull’ospedale delle suore giuseppine: le abbiamo sostenute perché il loro ospedale è uno dei pochi dove ancora operano medici validi.

Ecco la cosa bella è che questa condizione di aiuto ha generato una vita nuova, che ruota tutto intorno alla Chiesa.

La vita parrochiale come procede?

Elenchiamo sempre i bisogni materiali, ma anche l’anima deve essere confortata e aiutata a maturare. Non dobbiamo pensare che siccome siamo nella guerra, allora tutto deve stare fermo, come in stand-by. Come frati francescani abbiamo anche la missione di aiutare la nostra gente a conservare la fede e poi a farla crescere.

Ecco perché forniamo l’assistenza spirituale con i sacramenti, i corsi per i fianzati, il catechismo per bambini e adulti. È una sfida che è soprattutto di richiamo a noi. Per ricordarci la bellezza del nostro compito qui. Volevo ancora dire una cosa però...

Siamo pronti a scriverla...

Ecco vorrei ringraziare tutti i lettori del Giornale del Popolo. Non sapete che gioia per noi sapere che non ci lasciate soli, che anche il prossimo anno possiamo contare su di voi. È un miracolo di cui siamo grati e per cui preghiamo ringraziando.

