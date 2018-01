Una nuova emergenza in California

Dopo gli incendi, le inondazioni e il fango. È salito a 17 in California il bilancio delle vittime delle frane causate dalle forti piogge. Lo riferiscono le autorità, che stimano in oltre una decina le persone disperse.

A poche settimane dall'incendio Thomas che ha colpito la California del Sud, ora un gigantesco temporale sta flagellando la regione, dove i danni sono ingentissimi e il numero delle vittime è destinato a crescere. Una situazione disastrosa a causa soprattutto del fango e dei detriti che hanno bloccato le strade di Montecito.

I soccorsi sono ancora alla ricerca delle vittime, drammatico il salvataggio di una ragazza incastrata tra i detriti. Anche se le cause dei decessi non sono stati resi noti, le autorità hanno specificato che sono tutte collegate al temporale. Non si conosce ancora il numero esatto delle case danneggiate. La maggior parte dei residenti non sono stati evacuati, anche se il giorno prima era stato consigliato dalle autorità locali.

(Red/Ats)