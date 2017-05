"Una vittoria importante, ma non perdono"

"È una vittoria importante per me": così Julian Assange affacciandosi al balcone dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra. "Una vittoria per me e per i diritti umani" nel mondo, ha aggiunto il fondatore di Wikileaks, dopo il ritiro delle accuse contro di lui da parte della procura svedese. Assange ha quindi ricordato i suoi sette anni da recluso "senza incriminazione" formale come un caso di ingiustizia e ha insistito nel bollare l'inchiesta contro di lui come "politicamente motivata".

Assange ritiene che "la battaglia" per ottenere giustizia sia appena "cominciata" con l'archiviazione delle accuse da parte della magistratura svedese e critica la Gran Bretagna, per aver fatto sapere di essere pronta ad arrestarlo comunque, e gli USA, per le accuse rivolte dal capo della CIA, Mike Pompeo, a Wikileaks di essere una organizzazione di intelligence ostile. Accuse definite da lui "inaccettabili".

"Non perdono né dimentico"

"Sono stato detenuto per 7 anni senza un'accusa mentre i mie figli crescevano e il mio nome veniva diffamato. Non perdono né dimentico". È quanto ha poi scritto Assange su Twitter.

Intanto si è appreso che è costata milioni ai contribuenti britannici la sorveglianza del fondatore di Wikileaks, rifugiatosi dal 2012 nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra. Secondo alcune stime, Scotland Yard avrebbe speso oltre 15 milioni di euro per mantenere fino al dicembre 2015 una presenza 24 ore sue 24 vicino alla sede diplomatica nel cuore della capitale e poi in seguito, quando questa era stata interrotta per i costi troppo alti, garantire comunque che le forze dell'ordine fossero pronte a intervenire nel caso in cui il fondatore di Wikileaks uscisse dall'ambasciata.

Richiesta d'asilo alla Francia

Assange sarebbe ora intenzionato a chiedere asilo politico alla Francia anche se non è chiaro come possa uscire dal Regno Unito, dove è ancora soggetto a un mandato di cattura. Lo ha dichiarato uno dei suoi legali, Juan Branco, secondo il sito del Daily Telegraph.

A France-Info, si legge sul sito della radio pubblica all-news, Branco ha oggi detto: "Sarebbe responsabilità della Francia offrirgli l'asilo politico. Assange tenterà ora di uscire dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra e di chiedere in particolare alla Francia di fare un gesto, per accoglierlo e dargli asilo, per proteggerlo dalle azioni legali contro di lui negli Stati Uniti".

L'avvocato sostiene che Assange possa essere estradato negli Usa. "Ci sono minacce profferite dallo stesso Donald Trump qualche settimana fa con l'obiettivo di condannarlo al carcere a vita per le sue attività in quanto giornalista e le sue rivelazioni di scandali di corruzione e di crimini contro l'umanità", ha detto Branco.

(Red/Ats)