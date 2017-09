Uragano Irma, prime vittime in Florida

Sono almeno tre i morti in Florida dove da poco è cominciato l'impatto dell'uragano Irma, ma che da ore subisce le conseguenze della mastodontica perturbazione in arrivo. Un uomo è morto nella contea di Monroe, che comprende Key West, dopo aver perso il controllo del furgone mentre stava trasportando un generatore, altri due persone sono morte in un incidente stradale nella contea di Hardee. Lo riferisce la Abc.

Quasi 20 mila bambini colpiti nei Caraibi

Quasi 20 mila bambini e adolescenti sono stati colpiti dagli effetti dell'uragano Irma nelle isole dei Caraibi orientali, in particolare a Barbuda e Anguilla. Lo riferisce l'Unicef precisando che l'organizzazione dell'Onu "sta mobilitando una risposta urgente per andare incontro ai bisogni dei bambini, preparandosi anche all'arrivo dell'uragano José".

"Siamo ancora lontani dall'avere un quadro completo dell'entità dei danni in tutta la regione", ha dichiarato Khin-Sandi Lwin, rappresentante dell'Unicef per i Caraibi orientali. "I bambini e le famiglie che in molti casi hanno perso la casa e hanno visto le loro comunità distrutte, si trovano ora di fronte a una seconda potente tempesta. La nostra priorità è garantire che siano al sicuro e abbiano ciò di cui hanno bisogno prima dell'arrivo di José. Senza un approvvigionamento idrico sicuro, le malattie causate dall'acqua rimangono un rischio enorme".

Il governo di Antigua e Barbuda ha dichiarato lo stato di emergenza a Barbuda con i 1.600 residenti dell'isola, tra cui 750 bambini, evacuati ad Antigua prima dell'arrivo di José. A Barbuda non ci sono elettricità e acqua mentre l'unica scuola dell'isola è stata danneggiata ed è inagibile. Ad Antigua l'Unicef ha già preparato aiuti umanitari. Atrettanto preoccupante, riferisce ancora Khin-Sandi Lwin, è la situazione nel resto della regione. 4.800 bambini sono stati colpiti dall'uragano ad Anguilla, 9.500 nelle Isole Vergini, circa 1.000 a Turks e Caicos.

"Le priorità dell'Unicef - precisa l'organizzazione - riguardano la fornitura di acqua potabile alle comunità colpite, nonché il sostegno psicosociale ai bambini e alle loro famiglie, oltre al ripristino dell'istruzione". Gli aiuti per la prima risposta includono tende, pastiglie per la purificazione dell'acqua e kit igienici. Altri aiuti come teloni, coperte e contenitori per acqua potabile vengono spediti dalle scorte del Panama regional and global Supply Division. Il programma di sostegno è stato denominato "Ritorno alla felicità".

(Ats)