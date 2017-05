USA e Cina tornano a fare business

I due Paesi hanno firmano un accordo commerciale in tempi brevissimi. L'intesa toglie una serie di barriere dall'agricoltura all'energia fino alla finanza.

La Cina aprirà le sue porte al manzo americano e consentirà alle aziende Usa di portare nel Paese gas naturale (liquefatto), mentre a breve carni di pollo - soltanto cotte - dalla Cina potranno arrivare sul mercato americano. Lo prevede un accordo commerciale raggiunto tra Stati Uniti e Cina, dopo l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, lo scorso aprile a Mar-a-lago, in Florida. Per il segretario al Commercio Usa Wilbur Ross e' un ''risultato erculeo'' raggiunto in tempi record.

L'accordo commerciale bilaterale tra Stati Uniti e Cina viene presentato dall'amministrazione Usa come un passo significativo per dare slancio all'export degli Stati Uniti oltre che a ridurre la distanza con la seconda economia mondiale.

In particolare l'intesa va a toccare una serie di barriere in campi che vanno dall'agricoltura all'energia fino alle operazioni in Cina da parte di aziende finanziarie americane.

