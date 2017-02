USA, i democratici scelgono Tom Perez

I democratici hanno eletto ad Atlanta come presidente del comitato nazionale del partito Tom Perez, già segretario al lavoro nell'amministrazione di Barack Obama.

Sarà Tom Perez, 55 anni, di origini ispaniche, ex avvocato per la difesa dei diritti civili, già segretario al lavoro nell'amministrazione di Barack Obama, a guidare i democratici.

Come primo atto dopo la sua nomina a presidente del comitato nazionale del partito democratico, Tom Perez ha nominato come suo vice il suo principali sfidante, il deputato afroamericano del Minnesota Keith Ellison, primo musulmano eletto al Congresso. Una scelta che sembra suggellare l'unità del partito.

È il primo passo della rinascita dopo le ferite dello scontro tra Hillary Clinton e Bernie Sanders nelle primarie e la cocente sconfitta delle ultime elezioni, che hanno consegnato ai repubblicani il controllo della Casa Bianca, del Congresso e dei due terzi dei governatori e dei parlamenti locali. Oltre a quello della Corte suprema, con la nomina dell'ultra conservatore Neil Gorsuch.

Obama appoggiava apertamente Perez, 55 anni. Con lui anche la Clinton, che però è rimasta lontana dai riflettori.

Il candidato dell'ala progressista era invece Keith Ellison, 53 anni, del Minnesota, afroamericano, primo musulmano della storia eletto in Congresso: un azzardo in epoca Trump. Tra i suoi sostenitori anche il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer e il sindaco di New York Bill de Blasio.

