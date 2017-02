USA: Obama tra i 12 migliori presidenti

Barack Obama è stato inserito dagli storici al 12esimo posto nella classifica dei migliori presidenti americani di tutti i tempi, il più apprezzato dai tempi di Ronald Reagan. Lo rivela l'ultimo sondaggio realizzato da C-SPAN.

A meno di un mese dalla sua uscita dalla Casa Bianca, Obama ha ricevuto un punteggio elevato per aver costantemente perseguito "giustizia uguale per tutti" e per la sua "autorità morale" che gli hanno fatto guadagnare il terzo e settimo posto tra tutti gli ex presidenti nelle rispettive categorie. Obama ha inoltre ottenuto un punteggio alto per la sua "gestione dell'economia" e buon rapporto con l'opinione pubblica.

Lo precedono, nei primi tre posti, Abraham Lincoln, George Washington e Franklin Delano Roosevelt. All'ottavo posto, John F. Kennedy e al nono, Ronald Reagan. George W. Bush è 'solo' al 33esimo posto.

(Ats)