USA, revocati 100 mila visti

Sono oltre 100mila i visti revocati dall'amministrazione Trump dopo il varo del bando agli immigrati. Lo hanno reso noto i legali del Dipartimento di giustizia nel corso di un'udienza in Virginia sul divieto, spiegando che il ritiro dei visti non ha riguardato nessun residente permanente di ritorno negli Stati Uniti.

Nel suo ordine esecutivo dello scorso 28 gennaio, il presidente americano ha sospeso, lo ricordiamo per tre mesi il programma di ammissione di tutti i rifugiati e, a tempo indeterminato, l'ingresso di quelli siriani. "L'ingresso di cittadini e rifugiati siriani" è "dannoso per gli interessi del Paese", scriveva Donald Trump, nell'ordine esecutivo. Per tre mesi sarà vietato l'ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di sette paesi musulmani: Siria, Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen.

(Ats/Red)