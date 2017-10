Verso la sospensione dell'autonomia catalana

È sempre più caos in Spagna. Alle 10 è infatti scaduto l'ultimatum posto dal Governo iberico alle autorità della Catalogna e Madrid ritiene di non aver ricevuto nessuna risposta. Il presidente catalano Carles Puigdemont avrebbe dovuto chiarire se il 10 ottobre ha dichiarato l'indipendenza. Ma stando al sito de La Vanguardia online, egli ha risposto che "se prosegue la repressione e l'assenza di dialogo il Parlament potrà procedere se lo ritiene opportuno a votare la dichiarazione formale di indipendenza che non è stata votata il 10 ottobre". Il che, secondo Madrid, non è espressamente un "sì" o un "no".

A questo punto l'Esecutivo spagnolo, tramite il suo portavoce Inigo Mendez de Vigo, ha fatto sapere che andrà avanti nell'applicazione dell'articolo 155 per il commissariamento della regione. Tutto ciò avverrà sabato, durante il Consiglio dei ministri straordinario, allo scopo di "ristabilire l'ordine costituzionale in Catalogna".

"Attiveremo la dichiarazione d'indipendenza"

In tutta risposta, Puigdemont ha fatto sapere che attiverà la dichiarazione di indipendenza se il premier spagnolo Mariano Rajoy respingerà la sua offerta di dialogo e applicherà l'art. 155. Il presidente catalano ha infatti ricevuto il via libera del partito in questo senso, stando a quanto indicato dalla leader del Pdecat Marta Pascal.

(Red/Ats)