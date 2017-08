Vescovi venezuelani contro la dittatura

Dopo la presa di posizione del Papa contro la Costituente, anche la Conferenza episcopale esprime il timore per l'avvento di una "democrazia dittatoriale".

La Conferenza episcopale venezuelana (Cev) esprime tutta la sua gratitudine per la "vicinanza e la preoccupazione vera che ancora una volta il Papa e la Santa Sede hanno manifestato ieri", in un appello al rispetto dei diritti umani e anche alla sospensione della nuova Costituente che sta contribuendo alla radicalizzazione della crisi in Venezuela e sta fomentando l'odio.

Lo dice a Radiovaticana il vicepresidente della Cev mons. Mario Moronta, che conferma la scarsa affluenza al voto di domenica scorsa e non nasconde il timore per l'avvento di una "democrazia dittatoriale". Infine, rivolto alla comunità internazionale, mons. Moronta spera che se "ci saranno delle sanzioni contro il Venezuela, speriamo che siano sanzioni contro il governo e non contro la gente".

La speranza dei vescovi oggi, dopo i tanti interventi dei giorni passati, è che l'appello della Santa Sede sia accolto da tutti, governo e oppositori.

(Ats)