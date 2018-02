"Violate sanzioni contro Corea del Nord"

Ora la conferma arriva anche dal Palazzo di vetro delle Nazioni Unite: le sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza contro la Corea del Nord sono state sistematicamente violate ed hanno permesso al regime di Pyongyang di guadagnare quasi 200 milioni di dollari solo lo scorso anno.

È un rapporto di una commissione di esperti incaricati proprio dal Consiglio di sicurezza a puntare ancora una volta il dito contro Cina e Russia. Ma non solo: a fare affari con la Corea del Nord e a importare prodotti vietati dalle sanzioni Onu sono anche Paesi come Malesia e Vietnam. Addirittura la Corea del Sud. Accuse che si aggiungono a quelle più volte avanzate verso Mosca e Pechino di fornire quel petrolio che permette al regime di Kim Jong-un di continuare a sviluppare i suoi programmi nucleare e missilistico. Con la complicità spesso di gruppi petroliferi e banche internazionali.

Secondo il rapporto, tra gennaio e settembre dello scorso anno Pyongyang ha tranquillamente continuato ad esportare tutte le materie prime e le merci che sono nella 'lista nera' dei prodotti colpiti dalle sanzioni e per cui dovrebbe valere l'embargo. In particolare le autorità nordcoreane non hanno mai smesso di esportare carbone verso la Cina, la Russia, la Malesia e il Vietnam, usando dei sistemi di falsificazione dei documenti che rendono sempre più difficile individuare la provenienza della merce. Nel rapporto spunta anche la fornitura di armi da parte di Pyongyang in Siria e in Myanmar.

L'ultima risoluzione varata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite risale al dicembre scorso e fu votata all'unanimità dopo settimane e settimane di fumate nere e di pressing asfissiante di Washington per convincere Mosca e Pechino a non porre più il veto. Ma l'accusa dell'amministrazione del presidente americano Donald Trump, più volte espressa dall'ambasciatrice americana all'Onu Nikki Haley, è proprio quella di una violazione di Russia e Cina delle sanzioni che loro stessi hanno approvato. Sanzioni che in teoria dovrebbero oramai vietare circa il 90% delle merci esportate da Pyongyang nel 2016, dunque un embargo quasi totale.

(Ats)