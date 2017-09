Violento nubifragio a Livorno

Sono riprese all'alba le ricerche delle due persone che ancora risultano disperse dopo il violentissimo nubifragio che si è abbattuto su Livorno nella notte tra sabato e domenica. Si tratta di una donna, di 34 anni, e di un uomo. Il bilancio ufficiale conferma sei morti. Una settima vittima, che alcuni collegano al nubifragio, in realtà è un uomo deceduto in un frontale non lontano da Livorno, ma l'incidente non è ancora stato collegato al maltempo. In nottata sulla città ha piovuto per circa un'ora poi ha smesso anche se il cielo è coperto di nuvoloni grigi. Alle 12 è previsto l'arrivo del ministro italiano dell'Ambiente Gian Luca Galletti per un vertice in prefettura. Dal Comune confermano che oltre alla ricerca dei due dispersi la priorità resta quella di liberare le strade dal fango prima possibile.

Geomorfologi preoccupati per la situazione

Dopo gli eventi contemporanei di oggi, le alluvioni in Toscana e il terremoto serale nella Marsica, seppur di 3.9 di magnitudo, sono particolarmente allarmati i geomorfologi per la situazione italiana. Massimiliano Fazzini, dell'Università di Camerino e Ferrara, evidenzia che "in Italia sta aumentando in maniera esponenziale il dissesto idrogeologico, e soprattutto l' associato rischio specifico per l'uomo. La prima perturbazione di stampo autunnale ha provocato, come ipotizzato nei giorni scorsi, fenomeni meteorici estesi ed intensi, spesso di tipo autorigenerante come quelli che hanno colpito drammaticamente la città di Livorno sotto forma di una conformazione di tipo V-Shaped. Condizioni simili si sono registrate, pur senza effetti cosi critici per le popolazioni, sulla costa della Liguria di Levante e nell'area metropolitana della Capitale. Bisogna assolutamente e rapidamente aumentare la rete di monitoraggio, in particolare nei piccoli bacini idrografici e incrociare i dati con quelli derivanti dalle misure satellitari e del radar meteorologico.

In meno di tre ore le precipitazioni di un anno

"Ancora una volta contiamo i morti, frutto di una cattiva gestione del territorio e delle opere idrauliche spesso mal gestite ma allo steso tempo, notiamo che la popolazione non sa come comportarsi quando c'è un'alluvione o una qualsiasi altra emergenza atmosferica." È una situazione di allarme - denuncia ancora il climatologo Fazzini - Le precipitazioni occorse nell'area metropolitana di Livorno sono state comprese tra 180 e 270 millimetri, valori estremamente elevati in relazione al lasso temporale in cui sono cadute, circa 150 minuti. A confermare l'abbondanza delle precipitazioni - ha continuato - si pensi che nei primi otto mesi dell'anno erano caduti in questa area cumulate simili per mediamente circa 250 millimetri, e che la precipitazione media per l'intero mese di settembre si aggira sui 100 millimetri. Se attualmente queste cumulate possono avere tempi di ritorno semi-secolari, è molto probabile che tra un ventennio esse possano divenire se non comuni piuttosto frequenti". Gli studiosi suggeriscono quindi agli enti locali il ricorso ricorso alla realizzazione di Piani locali di Adattamento ai Cambiamenti Climatici o dei PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima).

Un'azione che a suo giudizio "si fa quindi sempre più urgente e decisivi per pianificare il futuro delle comunità, soprattutto in relazione all'annullamento del rischio".

I geomorfologi sono infine preoccupati anche per i versanti colpiti da incendi questa estate. "Infatti - sostengono - potrebbero esserci seri problemi come elevati rischi di frane ed alluvioni".

I geomorfologi italiani ribadiscono quanto sia importante monitorare - ha dichiarato Gilberto Pambianchi, Presidente Nazionale dei Geomorfologi - e tenere sotto controllo in particolare queste aree colpite dagli incendi oltre che naturalmente tutte le altre".

(Ats)