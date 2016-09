Virginia Raggi dice di no ai Giochi

La sindaca di Roma ha ribadito con forza la propria opposizione alla candidatura della città per le Olimpiadi del 2014. "Non vogliamo cattedrali nel deserto", ha detto.

Che la neo sindaca di Roma Virginia Raggi fosse contraria all’organizzazione dei Giochi olimpici nella capitale italiana nel 2024 già lo si sapeva, e oggi è giunta l’ennesima conferma.

“Sarebbe da irresponsabili dire di sì a questa candidatura”, ha affermato la Raggi durante una conferenza stampa diffusa oggi – mercoledì – in diretta streaming. “No alle Olimpiadi del mattone, no alle cattedrali nel deserto! Non ipotecheremo il futuro di questa città”, ha tuonato la sindaca del Movimento 5 stelle.

“Siamo ancora pagando i debiti per gli espropri avvenuti in occasione dei Giochi di Roma del 1960 e non vogliamo che lo sport venga usato come pretesto per una nuova colata di cemento in città”, ha poi concluso.

(Red/Ats)