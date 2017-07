Volkswagen modificherà 4 milioni di auto

Saranno ritirati e modificati in totale 4 milioni di veicoli diesel di Volkswagen. Questo il contenuto del colloquio di giovedì tra il presidente della direzione della casa automobilistica, Matthias Müller, e la ministra dell'ambiente del Governo germanico Barbara Hendricks (SPD) a Wolfsburg.

"Siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei posti di lavoro", ha dichiarato l'amministratore delegato. Dopo lo scandalo sulla manipolazione dei dati delle emissioni, VW deve già sostituire e modificare 1,5 milioni di auto.

In giorni in cui si parla di scandali sulle emissioni e di accuse di cartello, il gruppo di Wolfsburg ha comunicato stamattina i dati del secondo quadrimestre 2017, che vedono il fatturato del gruppo crescere del 4,7% rispetto allo scorso anno, raggiungendo il 59,7 miliardi.

Il governo tedesco ha inoltre ordinato il richiamo di 22.000 Porsche Cayenne distribuite in Europa, di cui 7.500 in Germania, dopo aver rilevato che con ogni probabilità il motore tre litri installato ha un 'defeat device', un software in grado di manomettere e falsificare le emissioni. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Alexander Dobrindt, mentre la casa automobilistica ha dichiarato di assumersi "piena responsabilità" e promesso di collaborare pienamente con le autorità. Dobrindt ha spiegato che i veicoli inquisiti sono "ancora in produzione" e che per questo verrà proibita l'immatricolazione di quelli pronti ad andare sul mercato. Si tratta dell'ultima puntata del 'Dieselgate', lo scandalo delle emissioni partito da Volkswagen e che si sta allargando ad altre case tedesche