Voltafaccia degli Stati Uniti a Israele

Il consiglio di sicurezza ONU ha approvato, con l'astensione degli USA (che non hanno messo il veto) una risoluzione per lo stop agli insediamenti in Cisgiordania

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu, a causa della storica astensione degli Stati Uniti, ha approvato una risoluzione di condanna degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Le colonie - si legge nel testo - "non hanno validità legale".

Non sono mancate le prime reazioni: l'ambasciatore israeliano all'Onu, Danny Danon, ha detto: "Né il Consiglio di sicurezza dell'Onu né l'Unesco possono spezzare il legame fra il popolo di Israele e la terra di Israele".

In merito all'astensione americana Danon mette in evidenza che "ci si attendeva che il maggiore alleato agisse in linea con i valori che condividiamo e che mettesse il veto su una scandalosa risoluzione. Non ho dubbi sul fatto che la nuova amministrazione americana e il nuovo segretario generale dell'Onu apriranno una nuova era in termini di relazioni dell'Onu con Israele".

L'ambasciatrice americana all'Onu, Samantha Power, ha difeso l'astensione degli Stati Uniti dal voto sulla risoluzione di condanna degli insediamenti di Israele in Cisgiordania. E citando il presidente Ronald Reagan per spiegare la decisione di astenersi Power ha messo in evidenza come gli Usa non possono appoggiare gli insediamenti e la soluzione dei due Stati nello stesso tempo.

Di altro avviso lo speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan, che ha definito il rifiuto degli Stati Uniti di apporre il veto alla risoluzione di condanna degli insediamenti di Israele in Cisgiordania ''vergognoso''.

(Ats/Red)