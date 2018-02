Voragine inghiotte 5 auto a Roma

Una grossa voragine si è aperta in strada a Roma, in via Livio Andronico, in zona Balduina. Alcune auto in sosta sono precipitate all’interno per circa 10 metri. La stabilità dei palazzi attorno al luogo dell’incidente è al vaglio dei vigili del fuoco e due edifici sono stati evacuati in via precauzionale, ma non si segnalano feriti.

Dai primi accertamenti dei pompieri, sembra che sia crollato un costone di un cantiere sottostante che ha trascinato parte della strada dove erano parcheggiate le macchine. Sull'accaduto la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine.

(Red)