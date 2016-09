Voto regionale, Merkel: "Sono molto scontenta"

La Cancelliera tedesca si è espressa in conferenza stampa in merito al risultato negativo della sua CDU alle elezioni in Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

"Sono molto scontenta per l'esito delle elezioni regionali ieri in Meclemburgo-Pomerania Anteriore": lo ha detto la cancelliera Angela Merkel in una conferenza stampa tenuta a conclusione del G20 in Cina.

Riferendosi alla questione dei migranti, Merkel ha detto che "da un lato ci prendiamo la responsabilità umanitaria, inclusa l'integrazione, dall'altro mettiamo in chiaro che coloro che non hanno diritto di rimanere, devono anche lasciare il nostro Paese".

La cancelliera ha detto che dopo la sconfitta elettorale in Meclemburgo-Pomerania Anteriore il suo partito deve "riconquistare la fiducia" degli elettori non solo sulla questione dei migranti ma anche su quella della dimensione "sociale" dell'economia. "Abbiamo ora il compito di lavorare in maniera intensa per riconquistare la fiducia e questo, è mia ferma convinzione, può solo avvenire se di dimostra che si risolvono i problemi e non solo quelli in relazione ai profughi ma anche i problemi che abbiamo in generale per quanto riguarda lo sviluppo economico" e "la coesione sociale", ha detto Merkel in una conferenza stampa indetta a conclusione del G20 in Cina e dedicata alla tornata elettorale in Meclemburgo.

