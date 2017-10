Xavier porta morte anche in Polonia

I danni in Polonia.

I danni in Germania.

I danni in Germania.

I danni in Germania

Due morti, 39 persone ferite e centinaia di migliaia senza corrente: questo è il tragico bilancio del passaggio, nella notte scorsa, in Polonia dell'uragano Xavier che ha già seminato morte in Germania.

Secondo fonti della polizia locale parecchie le case danneggiate e gli alberi caduti per il forte vento che ha raggiunto anche i 130 chilometri all'ora. Disagi anche nella viabilità sulle strade e ritardi dei treni. Oltre 10mila gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il paese, ma oggi il tempo sembra essere migliorato.

Si aggrava in bilancio in Germania

Intanto sono salite a 7 le vittime dell'uragano Xavier che ha colpito ieri il nord della Germania, secondo Bild e SZ. Il giorno dopo la tempesta, la circolazione dei treni al nord e all'est della Germania è ancora nel caos.

Al momento è in corso l'analisi dell'intera rete ferroviaria per rimuovere gli alberi abbattuti sulla linea, dichiara un portavoce delle ferrovie tedesche DB. Decine di treni sono stati cancellati o fermati nella notte tra giovedì e venerdì a Colonia, Duesseldorf, Dortmund, Bielefeld, Lipsia, Hannover e Amburgo, dove i passeggeri sono stati alloggiati in treni notturni adattati ad hotel.

Tra le regioni più colpite dalla tempesta: Amburgo, Scleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia Anhalt e Berlino.

