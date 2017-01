2017, per il lavoro la speranza americana

I prossimi giorni saranno caratterizzati dal passaggio delle consegne alla Casa Bianca con l’arrivo di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti dopo gli otto anni di Barack Obama. Gli ultimi dati economici permettono al presidente uscente di stilare un bilancio complessivamente positivo del proprio operato soprattutto sotto due prospettive: quella del lavoro con il superamento degli effetti della grande recessione e quella della redistribuzione del reddito e la riduzione delle disuguaglianze sociali soprattutto attraverso l’allargamento dell’assistenza sanitaria.

Con settantacinque mesi consecutivi di crescita dell’occupazione Obama ha realizzato la serie più lunga dal 1939. Il presidente aveva assunto l’incarico alla Casa Bianca nel gennaio 2009 quando il tasso di disoccupazione era al 7,8% per poi salire, all’inizio della sua presidenza, al 10%. Nel dicembre scorso il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,7%. Il 2016 si è chiuso quindi con 2,16 milioni di posti di lavoro creati, un dato ancora positivo nonostante un leggero rallentamento rispetto al 2015.

Ma i dati positivi non hanno avuto effetto sulle scelte degli elettori americani, anche perché la realtà economica e sociale, sia negli Stati Uniti, sia in Europa è spesso raccontata come una dimensione devastata dalla crisi economica, con una povertà crescente e un piccolo numero di ricchi che si arricchiscono sempre di più, con un ceto medio schiacciato e sempre più emarginato. Il bicchiere è sempre e solo mezzo vuoto. Anzi quasi vuoto del tutto. Colpa, ovviamente, di una globalizzazione incontrollata e di un liberalismo necessariamente selvaggio.

Una recente indagine della Banca mondiale ha dimostrato che solo l’8% degli americani ritiene che la povertà nel mondo si sia dimezzata negli ultimi vent’anni; eppure dal ’93 al 2013 il numero dei poveri è passato da 1,8 miliardi a 767 milioni. In gran parte proprio grazie alla globalizzazione e alla libertà degli scambi.

Anche vicino a noi il panorama appare tutt’altro che allarmante. In Svizzera gli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica sottolineano che la disoccupazione è al 3,3%, che il tasso di povertà è al 6,6%, che la percentuale delle famiglie che hanno difficoltà a sbarcare il lunario è al 3,6%, di poco superiore a quello della Germania (2,8%), ma nettamente inferiore alla media europea all’11,5%. Problemi ce ne sono, ma la società ha tutti i mezzi per minimizzare il pur non irrilevante disagio sociale.

E in Europa? I dati positivi, che non mancano, si alternano a quelli problematici. La disoccupazione è ancora alta, la media è dell’8,3%, ma è in diminuzione e lo scorso anno sono stati creati tre milioni di posti di lavoro, portando il numero di occupati (232 milioni) al livello più alto mai raggiunto in passato offrendo lavoro anche a moltissimi immigrati.

Nel mondo del lavoro tuttavia vale quel famoso aforisma che dice: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Fanno notizia i tagli previsti e annunciati dei grandi gruppi: dalle Poste alle banche, alle grandi aziende. Fa meno notizia la crescita degli impieghi nelle piccole e medie imprese così come l’allargarsi di una nuova imprenditoria strettamente collegata alle nuove potenzialità di Internet.

I dati positivi sull’occupazione americana costituiscono in fondo la speranza che anche questa quarta rivoluzione industriale che stiamo vivendo possa mantenere la persona, e quindi il lavoro, al proprio centro. E a questo punto vedremo presto quale sarà l’effetto Trump.

(Gianfranco Fabi)