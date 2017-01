300 milioni a rischio in Ticino senza riforma III

Supponiamo, ma solo per un istante, che il prossimo 12 febbraio prevalga il “no” alla Riforma III dell’imposizione delle imprese. Cosa succederebbe? Gli avversari della riforma fiscale affermano che sarebbe possibile varare in tempi certi una riforma alternativa, meno dispendiosa per le casse pubbliche di quella in votazione. Si tratta di quegli ambienti politici della sinistra che per definizione sono contrari a qualsiasi sgravio fiscale. Essi preferiscono ignorare il concetto di competitività fiscale fra Nazioni e territori e ritengono che le aziende oggi soggette a tassazione privilegiata siano tranquillamente disposte a pagare maggiori imposte in futuro perché i fattori per i quali queste aziende sono in Svizzera e in Ticino sono altri. Per questi ambienti dunque, il pericolo di un esodo di buoni contribuenti verso l’estero non è reale. In Svizzera la presenza di aziende e società a fiscalità privilegiata varia da un Cantone all’altro. In Ticino contiamo oltre 1.300 imprese di questo genere, fra cui 50 aziende veramente importanti. Le imprese a tassazione speciale nel nostro Cantone pagano ogni anno oltre 160 milioni di franchi d’imposte (le persone giuridiche complessivamente pagano oltre 300 milioni) e offrono alcune migliaia di posti di lavoro remunerati nella fascia medio-alta, per buona parte a cittadini residenti. Nella misura in cui si tratta di attività specialistiche di tipo finanziario, consulenziale e amministrativo, bisogna essere in chiaro che questo genere di attività può essere svolto ovunque, quindi anche al di fuori della Svizzera. Il Ticino più di altri Cantoni dipende dal gettito fiscale generato da queste aziende e società internazionali e sostituire la partenza di qualche buon contribuente fiscale sarebbe impresa assai ardua. Venissero a mancare 30-40 milioni di franchi a seguito della partenza di qualche azienda chi dovrebbe passare alla cassa? Le aziende restanti sul territorio, con il rischio di penalizzare ancor più la già minata competitività della nostra economia messa a dura prova dal rafforzamento del franco svizzero, oppure più realisticamente i cittadini contribuenti che in Ticino risiedono?

I dati, soprattutto quelli fiscali, non mentono. Negli ultimi 20 anni e pur passando due riforme fiscali federali il gettito fiscale delle persone giuridiche non ha fatto che aumentare. Se le aziende pagano sempre più imposte è perché fanno utili e se realizzano guadagni proprio in Svizzera è perché il nostro Paese tutto sommato è ancora accogliente per chi fa impresa. Ora, noi sappiamo che con o senza Riforma III dell’imposizione delle imprese i regimi cantonali a tassazione speciale dovranno essere aboliti. Se non facciamo nulla, semplicemente le imprese pagheranno più imposte e poi decideranno il da farsi, quindi se restare in Svizzera oppure no. Con l’eventuale bocciatura della riforma fiscale però non solo rischiamo un esodo di aziende buone contribuenti ma anche di innescare una selvaggia corsa al ribasso delle aliquote fiscali cantonali per le persone giuridiche allo scopo di accaparrarsi i migliori contribuenti. In un simile scenario il Ticino uscirebbe perdente perché non è in grado di fare una concorrenza sfrenata ad altri Cantoni sul piano fiscale.

La riforma fiscale in votazione a febbraio non è un regalo alle aziende. Prima di tutto mette sullo stesso piano fiscale le aziende a tassazione ordinaria (la gran parte) rispetto a quelle che oggi godono di privilegi fiscali. Fornisce ai Cantoni alcuni strumenti fiscali ed economici per agevolare gli investimenti in ricerca e innovazione e favorire ad esempio il deposito di brevetti in Svizzera. Tutto quanto insomma deve servire a creare un tessuto d’imprese innovative, a valore aggiunto e in grado di reggere meglio la sfida della competitività internazionale. La Confederazione concede poi ai Cantoni la facoltà di ridurre eventualmente le aliquote sugli utili. Il Ticino prevede di ridurre progressivamente tale aliquota dall’attuale 9% al 6%, tuttavia non subito ma fra il 2019 e il 2024. Chi si avvantaggerebbe di questa riduzione fiscale? Le piccole e medie imprese ticinesi sul territorio, che così sarebbero indotte a investire maggiormente in innovazione e nuovi prodotti e servizi, mantenendo l’occupazione. La Riforma III riguarda prima di tutto i nostri artigiani, le piccole e medie industrie, le aziende commerciali, ecc.

La Riforma III non va vista come una fotografia statica dell’esistente, facendo i conti della serva su quanto potenzialmente lo Stato potrebbe perdere in risorse fiscali, ma piuttosto come un film dell’evoluzione competitiva della nostra economia. E quanto più la Svizzera e il Ticino saranno in grado di fare su questo fronte tanto più il territorio potrà rispondere alle esigenze della popolazione.

Ricordo sempre che in Ticino 50mila persone non pagano imposte e 6mila contribuenti pagano oltre il 40% del gettito fiscale delle persone fisiche. Il cittadino naturalmente voti come vuole, ma deve essere ben consapevole di ciò che gli succederà in base alla sua decisione.