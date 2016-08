Alptransit, ferrovia veloce o convenzionale?

Non è solo una questione di percezione. Questa l’avremo dopo l’11 dicembre quando la galleria ferroviaria di base del San Gottardo entrerà in esercizio. Un bel guadagno di tempo, inizialmente di 33 minuti - almeno tra Bellinzona e Lucerna, un po’ meno per Zurigo nel 2018 (25 minuti) per lavori sugli accessi - poi di 45 minuti quando nel 2020 anche la galleria del Ceneri sarà operativa e Lugano sarà a 2 ore e 10 da Zurigo. Possiamo e dobbiamo sicuramente essere soddisfatti. Ma per il lungo termine - 2030 e oltre - qualcosa non sembra ben quadrare. Ce ne dovremmo occupare senza ulteriori indugi.

Da Zurigo a Lugano/Milano - pur considerando una velocità in galleria di 200 chilometri orari - la velocità media sarà tuttavia di 84, rispettivamente 78 km/orari. Anche se il paragone è provocatorio, quella tra Milano e Roma è di 200km/h: 3 ore per 600 km. Non ci si deve meravigliare allora se, secondo i criteri europei, sia i nuovi segmenti di Ferrovia 2000 sia le gallerie di base siano classificati come tratte di ferrovie convenzionali. Il che può anche andar bene; se non che, sia la politica sia le ferrovie federali devono chiarire finalmente gli obiettivi strategici di lungo termine.

Infatti vi è contraddizione tra quanto espresso in votazione referendaria dal popolo svizzero il 27 settembre 1992 con la «Legge sul transito alpino» e i meno trasparenti ( o comunque complicati) strumenti legislativi d’attuazione concernenti il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (Legge del 21.6.2013).

Nel 1992, basandosi sull’Accordo tra la CEE e la Confederazione firmato a Porto il 2.5.92, l’obiettivo era così formulato (Art. 5, lett. b): «a lungo termine la Svizzera s’impegna a nuovi adeguamenti sugli assi di transito ... ivi compresa una linea tra Arth-Goldau e Lugano, compresa la realizzazione di una galleria di base al Gottardo».

Una linea completa quindi e sulla quale il «gruppo AlpTransit Ticino» su mandato del nostro esecutivo aveva fatto una proposta che aveva poi ottenuto l’adesione - non certo scontata - di tutti i Comuni coinvolti fino al confine. Il progetto prevedeva la circonvallazione di Bellinzona e la linea a sud di Lugano.

Nel 1998 una modifica della Legge sul transito precisa all’Art. 3 bis: «Il programma NFTA (Nuove linee ferroviarie transalpine) si prefigge di fare in modo che la Svizzera diventi una piattaforma del traffico viaggiatori europeo ad alta velocità. A tal fine vanno applicati in permanenza gli sviluppi tecnologici in campo ferroviario». Un obiettivo chiaro e ambizioso, anche se poi l’Art. 5bis/a richiama come il finanziamento per ora previsto dall’Art. 196.3 della Costituzione comporti solo le gallerie di base di AlpTransit.

Negli anni successivi è tutto un gioco di revisioni al ribasso. L’obiettivo per il traffico viaggiatori (Art. 48a LF sulle ferrovie) parla genericamente di «migliorare i collegamenti con le aree metropolitane europee» e la LF del 20.3.2009 sul futuro dell’infrastruttura ferroviaria (riveduta nel 2013) all’Art. 2a non menziona più che «l’adeguamento dei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso». Forse è il momento di ritrovare lo spirito della mozione Salvioni del 1984, quando si ribaltò un’analoga situazione.