Bussole per la regolamentazione economica

Anche nelle nostre vite individuali, in certi momenti, magari il primo giorno dell’anno o prima di una scelta importante, cerchiamo di staccarci dall’immediatezza della quotidianità, acquisendo una prospettiva più ampia. E ci vediamo come puntini in movimento in uno spazio molto più grande, proprio come viene inquadrata da una bussola una nave in mezzo al mare. Anche il giurista dell’economia deve ogni tanto fare questo sforzo per alzare lo sguardo dal testo della norma sotto gli occhi e chiedersi: dove va la regolamentazione dell’economia? E, se una comunità giuridica è una barca in mezzo al mare, dove portano le correnti? Il fenomeno più importante del dritto economico degli ultimi 25 anni è stato la compenetrazione crescente tra fonti giuridiche di diritto interno e fonti transnazionali. Bill Clinton aveva detto che la ripartizione tradizionale tra politica estera e politiche interne, tra diritto internazionale e diritto interno, era divenuta obsoleta. Il futuro sarebbe appartenuto a una regolamentazione internazionale dell’economia, della finanza, della tutela dell’ambientale, e così via. Alfieri di questo nuovo ordine avrebbero dovuto essere organismi multilaterali di varia natura ed estensione territoriale. I giuristi hanno coniato il termine di diritto amministrativo globale, che per definizione snaturava in una nuova entità ibrida l’essenza del diritto amministrativo che ha per vocazione tradizionale di disciplinare in un territorio determinato i rapporti verticali tra lo Stato e i suoi soggetti. Per gli addetti ai lavori, sigle diverse (OMC, OCSE, FMI, GAFI, UE, ecc.) diventavano i punti di riferimento inevitabili di questa nuova mappa della regolamentazione economica. La storia, però, si sa, come la corrente nel mare, non è lineare. La forza di propulsione dei regimi multilaterali di regolamentazione si sta spegnendo.

Il Regno Unito esce dall’UE, e Trump preferisce guardare bilateralmente negli occhi Putin piuttosto che guidare istituzioni multilaterali quali l’OMC o la Banca Mondiale. E noi, nel nostro piccolo di comunità giuridica, federale o cantonale che sia, in mezzo al mare, dobbiamo capire che gli standard multilaterali che, negli ambiti più disparati, potevano sembrare fino a ieri degli imperativi legislativi, diventano oggi soltanto dei termini di confronto. Rilevanti, ma non necessariamente inderogabili.