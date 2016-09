Che fine ha fatto la politica svizzera?

Checché se ne dica o se ne senta, la Svizzera sta (ancora) bene. Sta bene e certamente sta meglio di tanti altri. Gli storici riconducono il nostro benessere alla capacità, in particolare dopo la Seconda Guerra mondiale, di condurre una politica pragmatica, con i piedi ben saldi per terra, ma pure all’abilità di incappare in meno errori clamorosi rispetto ai Governi e ai Parlamenti di altri Paesi.

Non da pochi il sistema svizzero è considerato il migliore e il più efficiente grazie alla democrazia diretta che permette al cittadino di avere una sorta di controllo, un’ultima parola sulle decisioni dei politici da lui eletti. Questa democrazia diretta, forma di partecipazione tutta svizzera, non tramonta mai.

Anzi, i prossimi anni ci porterà alle urne svariate volte proprio per esprimerci su proposte popolari, espressione di cittadini più attivi che mai: oggi sono in fase di raccolta 8 iniziative, 7 sono al vaglio del Consiglio federale, 4 sul tavolo del Parlamento e 3 pronte per essere sottoposte al popolo. Tra poche settimane ci esprimeremo su due di queste.

Senza entrare nel merito se 22 iniziative “in corso” siano positive o meno – chi l’ha detto che sono troppe? – c’è una tendenza che invece preoccupa. “Per un AVS forte”, “Per salari equi”, “Per un’economia verde”, “Stop ai privilegi fiscali per milionari” sono alcuni degli accattivanti titoli di queste iniziative che hanno collezionato almeno 100mila firme e che sono state sottoposte al popolo o su cui gli elettori dovranno ancora esprimersi. Ma chi non vorrebbe un AVS forte, chi si oppone a salari equi e chi non vorrebbe, meglio oggi che domani, che l’economia fosse “verde”?

Gli slogan che fanno da cappello ai progetti degli iniziativisti si riferiscono ad auspici nobili e spesso incontestabili. Ma allora perché i nostri politici eletti, che si occupano per anni di determinati dossier, non hanno mai pensato di proporre finalmente un progetto per “salari equi” o per “un’AVS forte”? Il problema è che non è così facile. Seppur camuffate da seducenti ambizioni, una parte delle iniziative stride completamente con una politica praticabile e pragmatica, che tiene conto della realtà.

Se, ad esempio, il 25 settembre prossimo il popolo svizzero accettasse l’iniziativa “Per un’economia verde” la Svizzera dovrebbe ridurre entro il 2050 il consumo di risorse di più del 65%, predisporre leggi e divieti, tasse e regolamentazioni su prodotti e processi, per ridurre il consumo di risorse in modo così veloce e incisivo, e quindi modificare drasticamente i comportamenti dei consumatori. A rischio vi sarebbero, secondo il Consiglio federale, numerosi impieghi.

Anche l’iniziativa “AVS Plus – per un’AVS forte” che chiede di aumentare le rendite del 10% a tutti i beneficiari contiene alcuni elementi paradossali e pericolosi: infatti, aumentando del 10% le rendite, entro il 2030 si aumenta anche il previsto deficit da 7,5 a 13 miliardi di franchi e, clamorosamente, si favorirebbero soprattutto gli anziani benestanti. I meno abbienti, con l’aumento del 10% della rendita rischiano di non ottenere più le prestazioni complementari e dunque, al netto, di restare al palo.

Non troppo tempo fa, infine, si sono alzate voci per abolire la tassazione globale per stranieri facoltosi, proposta in seguito rifiutata dalla popolazione: ma chi avrebbe pagato gli oltre 70 milioni di franchi che ogni anno il Canton Ticino incassa? O ancora: se l’1% dei più ricchi avesse lasciato la Svizzera, chi avrebbe pagato il 41% dell’imposta diretta che oggi viene coperta da questi Paperoni?

Dietro ad ogni proposta o modifica di legge si celano domande alle quali occorre imperativamente dare risposte prima di percorrere strade che altrimenti rischiano di rivelarsi un pericoloso vicolo cieco, un passo falso che stravolge gli equilibri di un sistema svizzero vincente. Diverse tra le iniziative per le quali si sono raccolte con successo le firme, se accettate in votazione, creerebbero dei problemi enormi e inimmaginabili, sia a chi guadagna bene ma soprattutto (!) a chi fa più fatica a sbarcare il lunario. Il passato ha dimostrato che, pragmatici e concreti, siamo riusciti a risolvere problemi a cui altri non riescono a venire a capo.

Anche, e forse soprattutto, grazie alla democrazia diretta e a cittadini responsabili intenti a risolvere i problemi e non a crearne. Oggi dobbiamo però prestare massima attenzione, altrimenti questo strumento popolare rischia di ritorcersi proprio contro il modo svizzero di fare politica all’origine del nostro successo. E che successo.



Angelo Geninazzi, economista, furrerhugi