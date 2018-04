Complicarsi la vita: il caso Brexit

A piccoli passi, mentre il calendario avanza inesorabilmente, tra Unione Europea e Gran Bretagna si stanno definendo modalità e caratteri della separazione decisa dai cittadini inglesi nel 2016. Il divorzio scatterà ormai inesorabilmente, come ha deciso il Governo di Londra, alla fine di marzo del prossimo anno, alla scadenza dei due anni dall’avvio ufficiale delle trattative. Ma l’ultimo accordo prevede che ci sarà un periodo transitorio, che durerà fino al 31 dicembre 2020 in cui sostanzialmente continueranno a valere le regole precedenti specie sul fronte del commercio e diritti dei cittadini europei in Gran Bretagna e britannici in Europa. Grazie agli accordi bilaterali la Svizzera ha mantenuto negli ultimi anni un rapporto aperto ed estremamente costruttivo. Il Regno Unito è il terzo mercato in ordine d’importanza per le esportazioni della Svizzera e il quarto principale mercato di provenienza delle importazioni svizzere con un saldo commerciale positivo che ha superato i 50 miliardi. Anche sul fronte degli investimenti diretti la Gran Bretagna rappresenta il quinto mercato con una quota di finanziamenti che hanno permesso la creazione di oltre 90mila posti di lavoro. A quasi due anni dal voto molti problemi, sia in un’ottica europea, sia nella prospettiva svizzera, appaiono ancora da risolvere senza contare la crescente debolezza del Governo di Theresa May che appare in una forte perdita di consensi e costantemente in bilico tra i fautori della linea dura e ampi settori di opinione pubblica che spingono per un nuovo referendum. È sempre più chiaro che il voto popolare, così come la campagna che lo ha preceduto, ha assai sottostimato la portata e le conseguenze dell’uscita dell’UE. Basti pensare al nodo del confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, un confine la cui totale abolizione era stato uno dei punti più significativi dell’accordo raggiunto, vent’anni fa, il 10 aprile del 1998, dopo un lungo periodo di tensioni con episodi di terrorismo e guerra civile. La Brexit di fatto viola quel trattato di pace dove è scritto che nessuna modifica dello status costituzionale dell’Irlanda del nord può avvenire senza il consenso degli stessi cittadini del Nord. E gli irlandesi del Nord avevano votato in maggioranza contro l’uscita. In questo scenario la Svizzera si trova a dover giocare una parte difficile. La separazione farà infatti decadere l’applicazione verso la Gran Bretagna degli accordi bilaterali raggiunti negli anni tra Svizzera e Unione europea, ma sarà tutta da verificare la possibilità di collegarsi immediatamente al nuovo status dei rapporti tra Bruxelles e Londra. Quello che è certo è che, soprattutto sul fronte dei rapporti commerciali e finanziari, ci saranno grandissime complicazioni giuridiche e amministrative per le imprese. Saranno da riscrivere le procedure doganali, i trattamenti fiscali, le regole per gli investimenti, le norme sulla residenza e la cittadinanza. Le più accreditate previsioni economiche hanno stimato in misura diversa gli effetti della Brexit, ma l’unico punto in comune è stato nel giudicare inevitabile una minore crescita dell’economia britannica. Tutto lascia credere a questo punto che la Brexit possa passare alla storia come un esempio clamoroso della possibilità di complicarsi la vita da soli.