Critiche ed elogi per le diavolerie informatiche

«Tutti noi usiamo sempre più intensamente i telefoni cellulari, gli smartphone, che ci permettono di fare tante altre cose oltre che telefonare. Ma quando ci troviamo insieme dovete imparare che c’è in tutti i telefonini un tasto che non viene descritto in nessun manuale di istruzioni. È un tasto che facilita enormemente la produttività aziendale, i rapporti umani, lo scambio di idee, la possibilità di guardarsi negli occhi. È il tasto “spegni”».

Con questa introduzione il presidente di una grande azienda ha aperto una delle ultime riunioni strategiche ad alto livello dei suoi collaboratori. Ovviamente stanco di vedere persone di grande responsabilità impegnate a controllare compulsivamente l’arrivo di telefonate o di messaggi, a verificare i nuovi post sui social network, a leggere le ultime notizie sui siti di informazione; o magari a prendere qualche appuntamento per la serata.

Questa parabola moderna può far riflettere come spesso corriamo il rischio di essere dominati dagli strumenti invece di metterli al nostro servizio, come i grandi cambiamenti tecnologici ci possono rendere più fragili, come la rivoluzione digitale possa far perdere i vecchi valori senza costruirne di nuovi. E peraltro se è vero, come è vero, che viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, è altrettanto vero che è sempre difficile e complesso abbandonare gli schemi vecchi e le ideologie superate che hanno accompagnato per tempi più o meno lunghi la nostra osservazione e il giudizio sulla realtà.

Non siamo di fronte solo a poter fare in modo nuovo quello che si faceva prima. C’è una nuova economia che è entrata prepotentemente nelle nostre case e nelle nostre abitudini, una nuova economia che ha nella dimensione digitale il suo perno fondamentale.

Parliamo di sharing economy, di economia della condivisione, come grande potenzialità per un uso più razionale ed economico non solo di automobili o case di vacanza, ma anche di risorse finanziarie o di strumenti produttivi.

Parliamo di economia circolare per indicare un sempre maggior utilizzo dei materiali necessari alle produzioni: non solo un migliore utilizzo degli scarti, ma anche una più attenta progettazione ecocompatibile. Una gestione aperta dei rifiuti può permettere, secondo uno studio dell’Unione europea, risparmi fino a 600 milioni di euro, pari all’8% del fatturato annuo delle aziende europee, con una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra tra il 2 e il 4%.

Parliamo di internet delle cose non tanto per far dialogare tra di loro il frigorifero e la lavatrice, quanto per rinnovare i processi produttivi attraverso la connessione intelligente degli strumenti operativi.

Parliamo di intelligenza artificiale per indicare la possibilità di realizzare congegni capaci di svolgere mansioni complesse adattando automaticamente le loro procedure.

Parliamo di big data per indicare le nuove materie prime: la possibilità di raccogliere e soprattutto elaborare grandissime quantità di informazioni in modo da realizzare strategie personalizzate di marketing e pubblicità.

Sono queste le prospettive, tutte da governare, della nuova economia digitale. Con molti elementi positivi e grandi opportunità. Ma queste nuove parole non possono far dimenticare che, nonostante i più sofisticati algoritmi, al centro dovrà restare la passione e la capacità delle persone prima e al di sopra di qualunque diavoleria informatica. E per ricordarcelo può servire, almeno ogni tanto, spegnere il telefonino.