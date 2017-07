Educare alla crescita

Il progetto della “Scuola che verrà” è un tentativo, come ce ne potrebbero essere altri, per definire nuovamente: il cosa, il come, il chi e il quando della scuola ticinese. È e sarà un insieme di misure puntuali che andranno a definire: organizzazione, ruoli, potere, materie, metodi pedagogici e risorse dell’impianto educativo statale ticinese. Ne abbiamo traccia nel Messaggio del Governo per il progetto sperimentale pubblicato in questi giorni. La domanda primaria non è il cosa, il come, il chi e il quando la scuola farà, ma sarebbe il “perché educare”; sembra però rimanere nascosta e ai margini di questo immenso cantiere. Cercare di rispondere al “perché” la scuola va riformata, implica andare oltre alle questioni pragmatiche organizzative e contenutistiche. Significa che il “perché” va relazionato con la realtà che circonda e che influenza la scuola. Non nel presente, la conosciamo, ma nella prospettiva della prossima generazione. I macro fenomeni ai quali non sfuggiremo dal 2020 al 2040: invecchiamento della popolazione, denatalità, immigrazione – emigrazione, trasformazione- mobilità -precarietà del lavoro, meticciato culturale e valoriale, nomadismo dei grossi contribuenti, sono forieri di sfide assolutamente nuove. Tre in particolare: quella socio demografica: scontri intra generazionale (individualismo) e inter generazionale (classismo); quella socio-democratica: crisi di legittimità e di rappresentanza con lo sgretolamento dell’unità “trinitaria” tra contribuenti, elettori e beneficiari; e quella socio economico: il processo creativo-distruttivo del progresso tecnologico, la disequazione tra importazione di lavoratori ed esportazione di posti di lavoro. Proviamo a spingerci nell’individuare quale sarebbe la rotta che la scuola e il sistema educativo ticinese dovrebbe intraprendere per affrontare queste sfide. Se da un lato la documentazione del progetto “La scuola che verrà” mette direttamente in luce tutta una serie di nuovi interventi nelle materie, nella programmazione, nella metodologia, nella didattica e nell’organizzazione scolastica, dall’altra anche se velatamente nascosti, si riescono a intravvedere i principi culturali, che saranno poi la rotta sulla quale è impostato tale progetto: Monopolio statale della scuola e dell’educazione; Egualitarismo, ossia parità di arrivo anziché parità di partenza; Relativismo, ossia indifferenza dei percorsi e dei contenuti (conta l’arrivo); Costruttivismo: prevalenza di competenze sociali rispetto a quelle istruttive; Centralismo: è solo il Dipartimento che recinta, regola, gestisce l’educazione. Questa impostazione va all’opposto della rotta (AreaLiberale ha prodotto un working paper su questo tema) che ci auspicheremmo, cioè: Estendere il concetto educativo oltre la scuola; Educare a competere; Educare alla solidarietà; Educare all’eccellenza e alla bellezza; Educare all’identità. Siamo certi che la differenza tra vincere e perdere la sfida non la faranno né le materie, né i programmi, né i metodi didattici della “Scuola che verrà”, bensì l’impostazione valoriale (la rotta) sui quali il nuovo impianto poggerà.

E quella della scuola che verrà ci sembra obsoleta, inadeguata e arrendevole. Siccome non saranno però né i nuovi o vecchi sistemi scolastici a toglierci dai problemi, ma la centralità della persona con il suo desiderio di imparare e rispettivamente di insegnare, la nostra proposta qui contenuta necessita di due condizioni ultime e assolute per funzionare: chi insegna non sarà solo “docente” ma dovrà essere “maestro” e rimettere al centro la relazione “allievo – maestro”.