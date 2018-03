Facebook e protezione dei dati orizzontale

Quando si pensa al diritto sulla protezione dei dati, non occorre avere i capelli bianchi, affinché venga alla mente lo scandalo delle schedature (Fichenaffäre) degli anni Ottanta. Si trattava di un’azione di schedatura che, durante la guerra fredda, aveva preso di mira un’ampissima cerchia di soggetti, ritenuti contestatori o socialmente pericolosi. Fenomeni analoghi di raccolta indifferenziata di dati, a prescindere da elementi di sospetto concreti o da procedimenti penali, sono stati avvenuti in diversi altri Stati occidentali. Dall’altra parte della cortina di ferro, nel mondo del patto di Varsavia, del resto, lo spionaggio della vita dei cittadini andava a dispiegarsi fin negli angoli più intimi delle loro vite. Un film dal titolo inequivocabile, “Das Leben der anderen”, ne ha raccontato le trame nella Berlino Est della prima metà degli anni Ottanta. Il diritto alla protezione dei dati è quindi emerso, cessata la situazione di emergenza (apparente o effettiva) determinata dalla guerra fredda, quale barriera di protezione in un rapporto verticale tra gli individui, ed uno Stato onnipotente ed invadente. Oggi, le nostre vite si svolgono sempre meno in spazi effettivi di incontro fisico, e sempre più in luoghi telematici di comunicazione e di scambio: i social networks. Un occhio che ci guarda attraverso queste reti può raccogliere tanti dati su di noi, sulle nostre preferenze, passioni, paure, che nemmeno la nostra mamma ne possiede altrettanti. Quei dati possono, naturalmente, anche essere una miniera d’oro: poiché possono essere venduti a chi, conoscendoci meglio di nostra mamma, ci dice cosa comprare, cosa votare, e perfino cosa pensare. Del resto, non avevamo bisogno dei social network per apprendere che sapere è potere. I social network, semplicemente, hanno fornito la chiave per la conoscenza della nostra intimità psicologica. E a partire da quella chiave, ne scaturisce una potenzialità di influenza pervasiva sui nostri comportamenti e sui nostri pensieri. Potere, insomma. Da qui deriva una nuova urgenza per il diritto sulla protezione dei dati: diventa cruciale controllare, in tutte le sue fasi, il trattamento dei dati da parte dei social networks. Queste reti, tuttavia, non sono costituite da Stati o da organismi pubblici, ma da privati diventati giganti nello spazio di pochi anni, Facebook, Google, ecc. Il diritto sulla protezione dei dati è quindi chiamato ad affinare il suo arsenale di protezione orizzontale, che deve tutelare privati i cui dati vengono elaborati da altri privati che trattano tali dati. La necessità di un rafforzamento della dimensione orizzontale del diritto sulla protezione dei dati è trasversale. Tocca anche il mondo finanziario, dove esigenze regolamentari di matrice diversa (scambio automatico, MiFID II) impongono di accrescere la raccolta dei dati sui clienti. Se la crescita nella capacità tecnologica di elaborazione dei dati non verrà accompagnata dalle necessarie garanzie, il progresso tecnologico si snaturerà in un regresso in termini di civiltà.