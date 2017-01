Fiscalità delle imprese: meglio l’uovo o la gallina?

Immaginate di avere un’attività nella quale avete sempre applicato, ad una particolare e importante cerchia di clienti, dei prezzi di favore. L’Unione europea dirama una serie di direttive che statuiscono che tali sconti sono illegali e che dovete adattare la vostra politica dei prezzi. Siete costretti a fare una scelta importante.

Soluzione A: aumentate i prezzi a tali clienti, applicando i prezzi usuali da voi praticati, con l’evidente rischio di perdere la grandissima parte di questi clienti. Perdendo questa clientela sareste inoltre costretti ad aumentare le vostre tariffe ai clienti rimanenti, altrimenti non sareste in grado di coprire i costi, con conseguente rischio di perdita di fatturato e di competitività.

Soluzione B: diminuite i prezzi a tutti in modo generalizzato ed eliminate le condizioni di favore. Una parte dei vostri clienti pagherà di meno, un’altra parte (quella che beneficiava di prezzi di favore) dovrà pagare prezzi superiori, ma pur sempre concorrenziali ed accettabili e quindi vi rimarrà fedele. Incasserete in tal caso inizialmente di meno, e quindi il vostro utile diminuirà. I clienti si accorgeranno della diminuzione dei prezzi, le vendite aumenteranno e l’utile aziendale ritornerà sui livelli precedenti o addirittura aumenterà. Quale soluzione adottereste? La risposta è senza dubbio la soluzione B.

Ebbene il Governo svizzero, confrontato con una situazione simile, nell’ambito delle imposte, ha scelto la B introducendo la Riforma III delle imprese. La riforma, per la quale saremo chiamati in votazione nel prossimo 12 febbraio, comporta evidentemente un costo iniziale, in quanto le entrate fiscali della Confederazione e dei Cantoni diminuiranno. La piazza Svizzera sarà però più competitiva e quindi potrà attrarre nuove imprese, mantenendo quelle già presenti. La diminuzione delle imposte renderà più attrattiva la nostra economia e genererà un effetto positivo e quindi un aumento delle entrate. Le finanze federali e cantonali, tra le più sane al mondo, possono tranquillamente sopportare questa temporanea diminuzione. È importante non perdere quel tesoretto rappresentato dalle numerose società estere che hanno scelto il nostro territorio anche in virtù di una tassazione privilegiata. Esse dovranno comunque pagare più imposte dopo la Riforma III delle imprese, ma l’aumento sarà sopportabile e compensato dagli altri vantaggi della piazza svizzera, come la stabilità politica e giuridica, gli ottimi servizi pubblici e amministrativi, le scuole e altro.

Se il popolo svizzero non accetterà questa riforma, alcuni Cantoni, tra i quali il nostro, potrebbero subire delle perdite ingenti nelle entrate fiscali e anche in termini occupazionali. Nel 2012 il gettito delle persone giuridiche a tassazione privilegiata rappresentava il 22.3% (ossia 192 milioni) del gettito totale delle società. Stiamo parlando di 1.492 imprese, alcune del ramo della moda, altre del trading o dell’industria farmaceutica. Una statistica del Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino evidenzia come i posti di lavoro e il gettito da esse generato sia di grande importanza per il nostro Cantone. La statistica ha preso in considerazione 50 società, su un totale di 1.492. Esse assicurano 3.000 posti di lavoro che generano a loro volta un gettito fiscale di 73 milioni di franchi. La partenza quindi di poche imprese, una cinquantina, creerebbe un grosso danno alla nostra economia, si calcola la perdita di un valore aggiunto di 2,1 miliardi, tra salari, imposte e indotto economico. Queste cifre dimostrano come la votazione del 12 febbraio abbia una valenza molto importante per il nostro futuro. Speriamo nella lungimiranza dei nostri elettori affinché la riforma venga accolta.

(Fiorenzo Robbiani, titolare Swissfid, soluzioni previdenziali)