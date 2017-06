G7 Chi?

Dai resoconti sull’ultimo G7 di Taormina svoltosi lo scorso fine-settimana, si è tratta l’immagine di un vertice scoordinato ed insignificante. I vari G, dove G sta per grandi potenze politiche o economiche, G7, G20, si erano profilati negli anni passati come direttorio flessibile ed informale della comunità internazionale. A partire dalla crisi economica e finanziaria globale esplosa nel 2008, il G7, e soprattutto il G20, hanno funto da propulsori per la definizione di una nuova architettura regolamentare della finanza internazionale. Questi vertici dettavano le linee guida, ed altri organismi informali, in particolare l’OCSE ed il GAFI, fornivano il quadro regolamentare di dettaglio. Se, oggi, stiamo introducendo in Svizzera lo scambio automatico delle informazioni, che trasforma completamente l’attività bancaria crossborder, ciò non è altro che il frutto dell’attivismo dei G7 e dei G20 nell’ambito della trasparenza finanziaria nel periodo tra il 2008 e il 2013. Rispetto ad un indirizzo in qualche modo lineare della comunità internazionale condotta dalla convergenza informale delle maggiori potenze, la posizione di Stati più piccoli, quali la Svizzera, che erano esclusi da tali gremi, era naturalmente delicata, poiché ci si trovava a dover implementare, quasi come una colonia, indirizzi regolamentari maturati altrove. Le varie raccomandazioni sviluppate da GAFI ed OCSE diventavano, forti dell’avallo dei G7 e dei G20, strumenti politicamente vincolanti. Da qui coniammo la categoria, per qualificare tali raccomandazioni, di soft, sul piano strettamente giuridico, ma hard, sul piano politico internazionale, law. Non a caso, adesso, quelle raccomandazioni ce le ritroviamo nei testi di legge svizzeri. Oggi, il vento sembrerebbe cambiato. Le rivalità tra i grandi Stati sembrano infatti offuscare i punti di convergenza. Nella misura in cui ne conseguirà uno svuotamento nell’azione collettiva della comunità internazionale, i singoli stati riacquisteranno, volenti o nolenti, la loro sovranità.

Per i piccoli Stati, che erano rimasti piuttosto a traino della comunità internazionale, ciò si tradurrà in margini ritrovati di autonomia.

Ne scaturiranno però anche dei rischi, poiché tutti finirebbero per fare le spese da uno scollamento della comunità internazionale in termini di tutela dell’ambiente, di lotta contro il terrorismo o di limitazione delle barriere protezionistiche al commercio internazionale.

Troverà maggiore riparo dai rischi, e coglierà le opportunità che si apriranno, chi saprà procedere orientandosi alle nuove dinamiche anziché con lo sguardo rivolto indietro.