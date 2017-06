Giovani movimenti politici dibattono

Succede di sperimentare quanto i giovani possano essere attivi nel dibattito politico e pubblico, senza troppi clamori. L’Associazione Generazioni & Sinergie (www.generazioni-sinergie.ch), che ho il piacere e l’onore di co-presiedere, l’ha potuto dimostrare in occasione di un dibattito organizzato nell’ambito della sua annuale assemblea generale tenutasi lo scorso 17 maggio. Al dibattito hanno partecipato i rappresentanti dei Giovani UDC, dei Giovani Leghisti, di Gioventù Liberale Radicale Ticinese, di Generazione Giovani (PPD), di Gioventù Socialista e di Gioventù Comunista. Il dibattito ha preso le mosse da un’indagine predisposta da Generazioni & Sinergie. Il questionario chiedeva ai giovani movimenti politici di esprimersi su 28 tesi strutturate attorno a tre aree tematiche specifiche: “Gig Economy”, IV Rivoluzione Industriale e ripartizione del reddito; Formazione e primo inserimento lavorativo; Età di pensionamento e finanziamento delle rendite. Una convergenza di vedute di tutti i movimenti è emersa su quattro temi. Tutti sono d’accordo sul fatto che gli stage in azienda a ripetizione rappresentino un abuso; tutti lo sono anche sui rischi che la IV rivoluzione industriale comporta per la generazione di mezzo (persone tra i 45 e i 65 anni). I pareri sono concordi anche sull’utilità delle iniziative promosse sulle reti sociali per trovare il primo impiego, come pure sulla necessità/opportunità di promuovere una migliore gestione dei rapporti intergenerazionali in azienda. Una serie di tesi ha trovato convergenti i pareri di cinque movimenti su sei. Per esempio, ad eccezione dei giovani UDC, gli altri movimenti concordano sul fatto che la “Gig Economy”, o economia dei lavoretti, non corrisponda al desiderio dei giovani e che, addirittura, possa diventare una forma di precariato, anche se, ma su questo è Gioventù comunista a non essere d’accordo, la “Gig Economy” possa essere un utile complemento di reddito. Altre convergenze le troviamo su alcune tesi d’attualità nel dibattito pubblico. Per esempio quella secondo la quale la robotizzazione può avere implicazioni negative sul lavoro; può generare concentrazione dei redditi e un ulteriore divario digitale tra le generazioni. Può avere però anche effetti positivi, segnatamente sulla qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi. In ogni caso, per cinque movimenti su sei (fanno eccezione i Giovani Liberali Radicali) vi è la necessità di studiare nuovi modelli di ripartizione del reddito che, però, per cinque movimenti su sei (fa eccezione Gioventù socialista) non deve per forza comportare l’introduzione di un reddito di base incondizionato. Le maggiori divergenze tra i movimenti toccano soprattutto i temi legati alle assicurazioni sociali e al loro finanziamento, ma, cosa interessante, non per forza secondo le posizioni partitiche tradizionali. Questo è stato il filo rosso anche del dibattito in sala che ha visto i giovani ragionare ed esprimersi in modo trasversale, manifestando le proprie preoccupazioni ed esprimendo le proprie aspettative nei confronti di una società e un’economia che sta cambiando in modo radicale, nonostante i “credo” partitici. Il dibattito è stato contraddistinto da spontaneità e volontà di affrontare assieme temi complessi. A tal punto che Generazione & Sinergie ha concordato con i movimenti politici giovanili di promuovere ed estendere questo primo dibattito in modo allargato coinvolgendo più in generale le nuove generazioni. Affaire à suivre donc!

*Responsabile del Centro competenze inno3 della SUPSI