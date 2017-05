Guardando il mappamondo con la Cina di fronte

Anche nell’epoca delle mappature digitali e di fronte al dispiegamento dei campi di forza della mondializzazione, un mappamondo può essere di grande aiuto. Guardiamolo con la Cina di fronte: un grande centro, evocatore dello storico “impero di mezzo”, con ai lati nell’emisfero nord due specie di orecchie; da una parte, separate dall’oceano, l’America del Nord con gli Stati Uniti tutti intenti a ascoltare i propri interessi; dall’altra parte, separati dagli ampi spazi eurasiatici, il puzzle dell’UE con i suoi Stati nazionali, frammentati e distorti dal canto delle sirene del protezionismo.

Così appare in tutta la sua forza geopolitica l’Iniziativa cinese “one belt, one road” (OBOR) – il progetto strategico di politica estera e di investimenti infrastrutturali e di sviluppo lanciato dal presidente Xi Jimping nel 2013 e che ormai coinvolge una sessantina di Paesi, dal sud-est asiatico fino alle coste atlantiche europee e del Nord Africa. Con la “Banca asiatica di investimento per le infrastrutture” – alla quale la Svizzera partecipa sin dalla prima ora – il progetto strategico fa leva sulla forza del mito delle via della seta, con una “cintura terrestre” (one belt) e “una via marittima” (one road). Per l’entità delle risorse messe in moto l’iniziativa cinese equivale, a potenza esponenziale, al Piano americano Marshall per rimettere in moto i Paesi europei distrutti dalla Seconda Guerra mondiale.

Se all’interno della Cina il disegno OBOR ha fatto subito presa – lo ricordiamo da una nostra visita del 2015 – solo oggi (domenica 14 per chi scrive) con la presenza al vertice delle vie della seta a Shanghai di una trentina di capi di Stato – Trump e quelli impegnati in competizioni elettorali esclusi – si comincia a percepire l’esigenza di trovare formule d’inserimento ben più strategiche rispetto a un’iniziativa dalla visione pluridecennale. In primo luogo per l’UE, finora frammentata dalle posizioni dei suoi Stati nazionali: i più forti, ma siamo solo agli inizi, hanno lasciato il privato e il “locale” rispondere al “globale”, come per il caso di Rotterdam, Amburgo, Lione (riscoperta città della seta) o i Centri intermodali ferroviari come Duisburg, snodo del corridoio ferroviario settentrionale tra Cina, Mosca e Europa occidentale; i più deboli, come quelli del Mediterraneo e dell’Europa orientale, si sono prestati al gioco delle privatizzazioni, con i cinesi a prendere posizioni maggioritarie in porti (primo fra tutti il Pireo, Barcellona, ma anche Savona-Vado dove fra un anno si inaugurerà un nuovo molo per navi giganti) e infrastrutture ferroviarie. Così l’Ungheria di Orban si fa ricostruire la linea ferroviaria Budapest-Belgrado, anticipo di un asse di penetrazione dal Pireo all’Europa orientale.

Una penetrazione che concerne, via il corridoio ferroviario più meridionale, anche l’Europa centrale. Così le nuova via della seta attirano sedici Paesi dell’Europa centrale e orientale, di cui 10 appartenenti all’UE, scoprendo una possibilità geopolitica nuova, che offre all’Ungheria (ma la Pologna e altri possono seguire) la possibilità di valutare alternative di sviluppo (fino a che punto complementari?) rispetto alle logiche dell’UE.

Senza una risposta più elaborata, strategica e coerente gli investimenti del capitalismo di Stato cinese potranno sì essere utili e in alcuni casi diventare l’ancora di salvezza, ma il posizionamento in ordine sparso comporta rischi economici e geopolitici da non sottovalutare. Daremo degli esempi concernenti anche la Svizzera in un prossimo “economando”.