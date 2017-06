Guardando il mappamondo con la Cina di fronte

Qual è l’interesse della Svizzera nelle “nuove vie della seta”? Nella strategia di connettività globale – “one belt, one road” (OBOR) - lanciata dalla Cina nel 2013 e comportante 900 miliardi di dollari di investimenti infrastrutturale per i prossimi 10 anni? Riprendiamo il tema dopo le considerazioni geoeconomiche per l’Europa scritte (Economando del 16.5.17) in concomitanza dello specifico summit di Pechino, con la partecipazione della presidente della Confederazione, Doris Leuthard.

Diciamo subito che la pragmatica e piccola Svizzera sembra avere più di altri idee chiare e lungimiranti. Evitando il processo alle intenzioni a valenza geopolitica e colonialistica dà invece credito alle parole del presidente Xi Jimping contro le politiche di ripiegamento protezionista e per una politica di sviluppo della cinquantina di Paesi in tre continenti chiamati in causa dalle vie della seta, terrestri e marittime. Nel bilancio prevale - tra aspetti problematici legati a una strategia da capitalismo di Stato, non esente da opacità sui capitoli dei diritti umani, della trasparenza e da mosse opportunistiche rispetto ai poteri più deboli – la fiducia nell’apertura e nella necessità di condividere e crescere assieme in un mondo interconnesso.

Lo dimostra l’adesione sin dalla prima ora della Svizzera alla “Banca asiatica di investimento per le infrastrutture”, assolutamente centrale per realizzare i progetti ventilati, e dalla quale ci si attendono regole del gioco, trasparenza e possibilità di controllo confacenti con gli standard internazionali. Vi sono poi gli interessi delle nostre due grandi banche multinazionali e di quelli del settore assicurativo e della riassicurazione, presenti a livello mondiale, unitamente a grandi operatori della logistica ed armatori come la MSC (Mediterranean Shipping Company) con sede a Ginevra. Senza dimenticare – come ha fatto la presidente Leuthard – il grande capitale umano e di esperienza delle imprese e degli ingegneri svizzeri nelle grandi opere infrastrutturali e in tecnologie innovative. Un’eredità che fa onore alla memoria di Giovanni Lombardi.

La “nuova diplomazia delle ferrovie” - dopo che la Cina si è data in pochi anni una rete di 23mila chilometri e altri 15mila stanno seguendo – non va letta solo in termini di corridoi di transito euroasiatici, bensì anche in quelli dello sviluppo delle economie nazionali coinvolte, rappresentanti un terzo del PIL mondiale. Lo ha capito l’operatore dei trasporti intermodali Hupac, che festeggia sì i suoi 50 anni, il 16 giugno a Chiasso, la sua sede, e il 19/20 giugno a Lucerna, ma soprattutto il suo grande successo quale principale gestore di rete nel traffico intermodale europeo. Sin dal 2000 Hupac è stata capace di iniziare traffici intermodali con Mosca – dove le difficoltà sono anche tecniche dovute alle differenze di scartamento – e ora sperimenta e rende operativo, con la propria filiale di Shanghai, i traffici lungo itinerari fino a 14mila chilometri. Il 26 maggio – in cooperazione con la cinese Markor Chemical - è partito dalla Cina nord-occidentale un treno lungo 800 metri e carico di 82 contenitori cisterna alla volta di Germania e Francia. In 18 giorni sta attraversando i confini e adempiendo a procedure doganali di sei Nazioni diverse e alle norme di altrettante compagnie ferroviarie.

La via ferroviaria viene quindi a inserirsi progressivamente tra quella marittima – rappresentante oltre i tre quarti del commercio cinese – e quella del cargo aereo. Tre mercati diversi e dove la Svizzera c’è.