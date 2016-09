I collegamenti pullman di lunga distanza

Domani, dovete o volete recarvi a Monaco di Baviera? Partite in volo via Zurigo da Lugano-Agno e sarete all’aeroporto di destinazione dopo circa tre ore (secondo i voli), prezzo 423 franchi (396 se andata e ritorno!); altra possibilità: viaggiare con la vostra auto privata via A 96, 421 km, pausa pranzo, 6 ore, costo stimato 100 franchi; oppure prendete il treno delle 6.10 (ma anche alle 10.10) e dopo 7 ore e 18 minuti, con qualche cambio sarete a Monaco, costo minimo 60 franchi con il metà prezzo. E se ci fosse un bus diretto? Da qualche tempo, ce ne sono due: alle 9.20 (9.55 da Bellinzona) e alle 14.20 (via Ciani), con fermate d’obbligo per l’autista e ristoro per voi impiegate 7 ore e 5 minuti al prezzo di 35,5 euro. Un viaggio diretto, più veloce, con collegamento WiFi e prese per dispositivi elettronici ogni due file; infine, meno costoso del treno.

Paragoni che non stanno in piedi, obietterà subito qualcuno. E come dargli torto, tanto possono essere diverse le qualità dell’offerta, i bisogni e le aspettative dei clienti. Inoltre, nessuna paura per le nostre FFS: per il momento l’esempio citato è tra i pochi che calzano. Ma è una buona scusa per scrivere, e forse parlare, dell’avvento anche in Europa di questa modalità di viaggiare, ben conosciuta e diffusa negli Stati Uniti con le note linee Greyhound, e già realtà in Gran Bretagna (Megabus) e in Spagna, per esempio. Due le novità che hanno sorpreso un po’ tutti: il successo presso un pubblico specie di giovani e il nuovo modello di business, frutto guarda a caso delle nuove tecnologie e di una politica tariffaria aggressiva, da voli low cost per intenderci.

Con la liberalizzazione del settore voluta in seno all’UE, vi è stata la fine dei monopoli territoriali con la nascita di nuove compagnie o organizzazioni in Germania (Flixbus) e successivamente in Italia (Buscenter) che hanno svegliato anche gli attori storici (qualcuno ricorderà le sgangherate corriere del passato, della Simet e altri). Le analisi del Laboratorio di politica dei trasporti del Politecnico di Milano mostrano come alle specifiche offerte per lavoratori migranti dalle regioni meridionali italiane e dalle isole siano nati numerosi servizi intercity interni al nord Italia. Sono quasi un centinaio le relazioni a partire dalla stazione metro e bus di Milano-Lampugnano, pure servita in un’ora e un quarto da due collegamenti da Lugano (15.40 e 20.40) al costo di 8 euro.

La germanica Flixbus, nata nel 2013, senza disporre di nessun automezzo poiché fa capo a partner operativi esterni, si occupa della pianificazione della sua rete, ormai continentale, delle strategie di prezzo, del marketing e della comunicazione; grazie a questo modello di business dà lavoro a quasi 5.000 persone in Europa, servendo oltre 700 destinazioni con un migliaio di autobus specificamente dedicati, trasportando 25 milioni di passeggeri.

La Svizzera è toccata solo per le relazioni internazionali. Il bel servizio della NZZ (31.8.16) ne documenta sedici per Zurigo, la principale stazione. I clienti costituiscono probabilmente un mercato incrementale, che non sembra disturbare troppo ferrovie, poste e altre imprese svizzere di bus protette nel loro mercato interno. Per quanto tempo ancora?