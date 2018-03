Il Comune ticinese è in via di estinzione

Sono purtroppo molti i segnali che indicano che i Comuni come li conosciamo oggi saranno presto un modello in via di estinzione. Peccato, poiché il modello federalistico svizzero prevede da sempre un ruolo di primo piano dell’entità più bassa e dunque più vicina al cittadino. Un ruolo, quello del comune svizzero e ticinese rafforzato dal principio di sussidiarietà che prevede che i compiti dello Stato vengono suddivisi tra i vari livelli istituzionali, delegando la responsabilità proprio all’ente più prossimo al cittadino in grado di svolgere il compito: quello superiore non deve intervenire, ma può eventualmente sostenerne l’azione.

Ma andiamo con calma: da diversi anni in Ticino la politica si sta confrontando al Piano cantonale delle aggregazione (PGC), che fonda le sue basi su una relativa legge. Il piano, sulla base di alcuni obiettivi validi sia per comuni di alta montagna che per le realtà urbane, definisce la nascita di nuovi Comuni attraverso fusioni di Comuni esistenti. In altre parole ai Comuni ticinesi, attraverso il PCA, viene “prescritto” il matrimonio anche se questi ultimi non hanno manifestato la volontà di sposarsi. Non va negato che, malgrado le diverse ondate di fusioni a partire soprattutto dagli anni ’90, vi sono ancora delle situazioni che sotto più punti di vista non sono sostenibili e che attraverso una fusione possono essere riequilibrate. Ma il PCA si spinge molto oltre; in una prima fase è stato proposto addirittura un Comune che comprendesse una gran parte del Luganese, fusionando 16 attuali realtà comunali. Lugano si sarebbe estesa da Morcote a Lugano città fino in cima alla Val Colla. In una successiva variante questa soluzione è stata leggermente ridimensionata.

Rimane però una domanda: perché mai un Comune in grado di finanziare la propria gestione corrente, i propri investimenti, gli investimenti sovracomunali – quelli nell’interesse di una regione o un polo – e che è in grado di garantire il ricambio a livello di personale in Municipio e in Consiglio comunale deve vedersi “prescritto” un matrimonio? Conta forse più la volontà dell’autorità celebrante rispetto a quella degli sposi?

Vi è una tendenza che deve preoccupare ancor di più delle fusioni “dall’alto”. È la perdita di competenza ed autonomia dei comuni: da tempo sono diverse le leggi che stanno di fatto riducendo il Comune ticinese ad uno sportello, ad un mero esecutore di decisioni prese a livello superiore. Chiavi di riparto stabilite a livello cantonale e svariate leggi soprattutto in ambito della previdenza e della socialità, restringono il margine di manovra dei Comuni in modo drastico. In fase di preventivo sono sempre di meno le voci di costo che rimangono di competenza dei Municipio, ossia dei rappresentanti eletti più vicini ai cittadini e quindi maggiormente in grado di comprenderne le esigenze.

Particolarmente problematico è il riversamento dei costi dal Cantone ai Comuni: da diversi anni a questa parte il Cantone, semplificando così il suo compito di risanamento dei conti, ribalta sui Comuni i costi, spiccando fatture che ammontano a diversi punti percentuali di imposte dei Comuni stessi. Insomma, il Cantone decide come spendere i soldi, mentre la fattura la paga un altro livello istituzionale. Questo svuota sempre di più di contenuti il Comune ticinese, contrariamente a quanto consolidato dal modello federale elvetico che ha garantito il successo in passato.

(Angelo Geninazzi, economista, furrerhugi.ag)