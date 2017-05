Il "Progetto fiscale 17" sta per sbocciare!

La Riforma III sull’imposizione delle imprese ha cambiato nome! Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), dopo La Débâcle del 12 febbraio scorso, ha deciso di chiamarla “Progetto fiscale 17”. Nella sostanza non cambia nulla, anche perché l’obiettivo rimane quello di garantire l’accettazione del sistema fiscale svizzero all’estero, potenziarne la competitività e assicurare le entrate fiscali di Confederazione, Cantoni e Comuni, sopprimendo le disposizioni legali che disciplinano la tassazione delle società a statuto speciale. Secondo quanto si evince da un comunicato stampa del DFF dell’aprile scorso, entro fine giugno dovrebbero essere noti i parametri del nuovo progetto fiscale. Il commissario dell’Unione europea Moscovici, dopo un incontro con il capo del DFF Maurer, si è rallegrato della rapida reazione del Governo svizzero, il quale si è detto disposto ad abolire i regimi fiscali speciali in tempi brevi. Quali saranno allora i contenuti del “Progetto fiscale 17”, che altro non sarà che una “Riforma III light”. Alla luce dei risultati della votazione del 12 febbraio scorso si presume che il DFF andrà a proporre un progetto finanziariamente sostenibile. Tre sono le strade percorribili: (I) alle misure di sgravio proposte con la Riforma III si aggiungono delle nuove entrate fiscali, che provengono dagli azionisti, ovvero dall’imposizione dei dividendi e dell’utile in capitale; (II) si riducono drasticamente le misure di sgravio proposte con la Riforma III, mantenendo l’abolizione delle società a statuto speciale cantonale e lasciando ai Cantoni il compito di attuare delle misure fiscali compatibili con il diritto federale superiore, ovvero la riduzione delle aliquote applicabili all’utile e al capitale delle persone giuridiche, risp. l’aumento della percentuale di sgravio dei dividendi; (III) si trova un mix tra le due ipotesi indicate. È del resto poi probabile che verrà riproposto il “patent box”, ovvero la tassazione agevolata della proprietà intellettuale, anche perché quasi tutti i Paesi europei (ad eccezione della Germania e dell’Austria) conoscono questa forma particolare di imposizione. Anche l’OCSE, recentemente, ha dato il proprio nullaosta all’introduzione del “patent box” nei regimi fiscali nazionali, a patto che vengano rispettate alcune regole del gioco, contenute nel Piano di azione 5 del BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Se così non fosse, si presume comunque che altri Cantoni si unirebbero al Canton Nidvaldo, introducendo un “patent box” cantonale basato sulla riduzione delle aliquote applicabili all’utile. Infine, la Confederazione, che dal profilo del gettito fiscale è l’Ente pubblico che più di altri ha beneficiato delle entrate finanziarie provenienti dalle società a tassazione speciale poiché, ai fini dell’imposta federale diretta, non sono previsti sgravi fiscali per queste società, ha tutto l’interesse che quest’ultime non trasferiscano il loro domicilio in altri Paesi.

Per questo motivo avrà interesse ad aiutare i Cantoni. Nella Riforma III era prevista una maggiorazione del contributo riferito alla quota-parte del gettito dell’imposta federale diretta di spettanza dei Cantoni, che sarebbe dovuto passare dal 17 al 21,2%. Tuttavia, non sarebbe meglio ridurre l’aliquota per le persone giuridiche dell’imposta federale diretta (IFD), che oggi è dell’8,5%? Con questo modo di procedere vi sarebbero sostanzialmente due vantaggi: il primo sarebbe quello di evitare una centralizzazione delle entrate della Confederazione con successivo riversamento ai Cantoni, che avrebbe delle conseguenze negative sul federalismo fiscale; il secondo sarebbe quello di escludere il gettito delle persone fisiche dal contributo che Berna verserebbe ai Cantoni. Infatti, l’aumento della quota-parte del gettito IFD non riguarda soltanto le entrate fiscali delle persone giuridiche, ma anche quelle delle persone fisiche. In Ticino, verso la fine di giugno, dovrebbero pure essere resi noti i contenuti delle misure di accompagnamento al “Progetto fiscale 17”. Quel che conta, ora, è ridare certezze alle numerose società a statuto speciale che, è bene dirlo, sarà fondamentale riuscire a mantenere nel nostro territorio cantonale per evitare un’importante diminuzione del gettito fiscale.