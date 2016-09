Il ripensamento della Fed preoccupa la Cina

Due mesi fa scrissi proprio su queste pagine che i mercati emergenti e la Cina avrebbero approfittato di politiche più accomodanti da parte delle maggiori banche centrali, in particolare da parte della Federal Reserve americana (Fed).

L’ipotesi di base era che l’aumento dell’incertezza in Europa - causato dal voto sul Brexit che si era appena verificato - avrebbe indotto la Fed a fare di tutto per evitare una potenziale fuga degli investitori dall’euro verso il dollaro, e quindi un eccessivo apprezzamento del dollaro USA. La Cina avrebbe così approfittato di un dollaro relativamente debole per poter continuare a stimolare maggiormente la propria economia, senza provocare fuoriuscite di capitali.

Ma anche gli altri mercati emergenti ne avrebbero beneficiato perché una ragionevole crescita in Cina è buona per i prezzi delle materie prime di cui non pochi mercati emergenti sono esportatori. E ancora, parecchi mercati emergenti hanno notevoli debiti denominati in dollari. Un dollaro poco forte avrebbe quantomeno stabilizzato il peso “reale” di questi debiti, evitando così potenziali fughe di capitali.

L’obiettivo delle banche centrali è riuscito: il dollaro è rimasto relativamente stabile. Di conseguenza le quotazioni dei mercati azionari emergenti (a dir il vero non solo quelle dei mercati azionari emergenti) sono salite. Ora però la Fed sta ritornando sui suoi passi, e si prepara ad un prossimo aumento del proprio tasso di riferimento. Personalmente non sono convinto che lo farà in modo significativo.

Già nelle ultime due settimane, il solo “parlare” di questi aumenti ha determinato un notevole rafforzamento del dollaro. Un rialzo troppo forte del biglietto verde non solo metterebbe in difficoltà il settore manifatturiero americano, ma inguaierebbe soprattutto la Cina. I recenti segnali positivi che sono venuti dalla Cina non devono, infatti, trarre in inganno.

La ripresa della fiducia degli imprenditori è soprattutto dovuta ad un aumento degli aiuti al settore tradizionale, quello delle imprese di Stato, obsolete e poco efficienti. Assistiamo quindi ad una ripresa del ciclo economico interamente basata sull’aumento di un indebitamento sempre meno sostenibile. Molti osservatori occidentali preferiscono ignorarlo. Le imprese e le famiglie cinesi però lo sanno, e se il dollaro dovesse riprendersi troppo ricominceranno a portare i loro soldi all’estero. E in modo massiccio.

Luciano Jannelli, apo Strategista Abu Dhabi Commercial Bank