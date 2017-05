Illusioni della politica su salari e mercato del lavoro

Su salari minimi e controllo del mercato del lavoro parte della politica ha costruito la propria ascesa e ha così contribuito a ingrossare oltre misura le aspettative della popolazione. Ciò non significa che nulla possa essere intentato, ma ci si guarda sempre bene dal dire che al di sopra della volontà popolare ci stanno le leggi e la costituzione della nostra nazione sovrana.

Negli scorsi giorni il partito socialista ticinese ha dichiarato che un salario dignitoso in Ticino deve essere collocato ad almeno 4.000 franchi mensili. Almeno loro una cifra hanno avuto il coraggio di proporla. Peccato che la proposta sia completamente in contrasto sia con la volontà popolare espressa nel maggio del 2014, quando la Svizzera e il Ticino bocciarono sonoramente un salario minimo di 3.700 franchi al mese, sia con la Costituzione federale, che prevede la libertà economica, in base alla quale un salario minimo obbligatorio deve per forza di cose avere carattere sociale, cioè assomigliare alle prestazioni sociali-assistenziali. Se da un lato è sacrosanto garantire la libertà economica e contrattuale fra le parti sociali, dall’altra parte chi ha più mezzi finanziari è chiamato a contribuire progressivamente a favore dei meno fortunati.

Nel mese di giugno il gruppo di lavoro creato per proporre una soluzione sui salari minimi differenziati per categoria professionale votati dal popolo ticinese rassegnerà il proprio rapporto al Consiglio di Stato. Proprio per evitare di violare la Costituzione federale e fissare salari minimi a carattere economico sarà estremamente difficile proporre salari differenziati. Dall’altro lato le parti sociali non troveranno probabilmente mai un accordo sul livello di un ipotetico salario orario unico per tutte le lavoratrici e i lavoratori.

Al di là delle divergenze, vi sono comunque dei dati di fatto incontrovertibili che non possono essere contestati da nessuno. Il primo è che qualsiasi livello salariale sia proposto vi sarà un effetto negativo sull’occupazione. È immaginabile che fissare un salario minimo di 4.000 franchi mensili potrebbe costare almeno mezzo miliardo di franchi l’anno all’economia ticinese e avere un effetto di 3.000 posti di lavoro in meno e forse di più. Il secondo è che il salario minimo per oltre il 50 % fino a 2/3 andrà a beneficio di persone che non risiedono in Ticino bensì in Italia. E più in alto il salario minimo o i salari minimi saranno posti, più il mercato del lavoro diventerà ancor più attrattivo per i lavoratori frontalieri del centro-nord Italia.

A partire dalla prossima settimana le commissioni parlamentari saranno invece investite dell’impegno di dare un risvolto pratico all’articolo costituzionale frutto di "Prima i nostri". Anche qui sono state poste delle aspettative molto alte che in gran parte andranno però disattese. Nessuno ha voluto dire alla popolazione che per imporre degli obblighi più stringenti è necessario passare dalla via più drastica, cioè abolire l’accordo sulla libera circolazione delle persone fra Svizzera e UE. Gli obblighi che deriveranno per i datori di lavoro nell’assunzione di manodopera residente non saranno certo dettati da "Prima i nostri" bensì dall’Ordinanza federale della Legge sugli stranieri che sarà messa in consultazione il 21 giugno e che entrerà in vigore il 1. gennaio dell’anno prossimo. Attendendo il 2018 godiamoci allora lo spettacolo, si fa per dire, che andrà in onda dalla prossima settimana.