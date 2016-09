Immigrazione, immigrazione e immigrazione

Sotto il nostro bellissimo sole ticinese di inizio settembre 2016, l’aria politica non è molto diversa da quella che si respira in Germania, o negli Stati Uniti, o in molte parti del Nord del Mondo (dove con Nord non si intende un punto cardinale, ma quelle parti del Pianeta dove vige lo stato di diritto e l’economia di mercato).

In Germania, dove, dopo la ribalta alle elezioni regionali del Meclemburgo della Alternative für Deutschland che supera la CDU, in seno a quest’ultima è il marasma e in tanti puntano il dito contro la cancelliera Merkel, il tema di discussione è uno solo: immigrazione, immigrazione, ed ancora immigrazione. È la questione dell’immigrazione che ha decretato Brexit nel Regno Unito, e che rischia quindi di travolgere l’Unione europea.

Ed è ancora sul tema dell’immigrazione che vanno a giocarsi le elezioni presidenziali dell’8 novembre negli Stati Uniti, con Donald Trump incollato nei sondaggi ad Hillary Clinton che vuole costruire un muro che divida gli Stati Uniti dal Messico. Le sinistre umanitarie ci dicono che rifugiati politici o morti di fame è la stessa cosa: sempre persone bisognose sono, e si deve accoglierle. Per una nemesi della storia, questa posizione coincide con quella dei liberisti integrali fautori di un capitalismo senza lacci e senza barriere.

Nell’equilibrio perfetto generato dal mercato, secondo questa visione, là dove il capitale crea posti di lavoro o dove si determinano opportunità di investimento, si spostano gli uomini, senza restrizioni. Come nei secoli scorsi, dalle campagne alle città, per alimentare la rivoluzione industriale; o dall’Europa all’America per la conquista del West. In mezzo, una popolazione spaventata. Un po’ perché l’economia non cresce e, con l’idea della finitezza, per non dire della scarsità, delle opportunità occupazionali, non si pensa che la torta cresca per tutti, ma che il nuovo venuto ci porti via il posto.

Un po’ anche perché nel secondo dopoguerra si è creata la cosiddetta “economia sociale di mercato”. Significa, sul piano giuridico, riconoscere diritti e sicurezza sociale (istruzione, cure mediche, minimo esistenziale) a tutti, perché la dignità umana, anche da un profilo costituzionale, non ha passaporto. Naturalmente, i diritti sociali costituiscono però uno statuto oneroso.

Esso si reggeva su un equilibrio finanziario solido nelle comunità più chiuse ed in crescita del dopoguerra, mentre oggi molti avvertono - a torto o a ragione - il timore che alle difficoltà interne determinate da una fragilità economica e dall’invecchiamento della popolazione possano sommarsi domande sociali esterne in connessione con i flussi migratori. La paura nostra, di chi è dentro nel Nord, di non farci sommergere, si scontra con il desiderio primordiale loro, di chi ne è fuori, di sopravvivere al caos politico ed economico di casa loro rifugiandosi in un paese normale.

Quello stesso caos che, come riconosciuto in una recente intervista (passata piuttosto inosservata) del Presidente Obama, che ha definito l’ISIS un effetto non desiderato dell’invasione angloamericana in Iraq, è frutto anche della brutta abitudine delle potenze occidentali (Stati Uniti e Regno Unito in primis) di giocare a Risiko in casa altrui.