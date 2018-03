Incentivi fiscali all'innovazione

Il prossimo 29 aprile il Popolo ticinese sarà chiamato ad esprimersi sulla riforma fisco-sociale. Il pacchetto fiscale prevede diverse misure: tra queste vi sono gli incentivi fiscali in favore delle società start-up “innovative”. Quest’ultime sono delle società di capitali o cooperative che sono state selezionate o premiate nell’ambito di determinati programmi o concorsi cantonali, nazionali o internazionali nei quali hanno presentato le loro idee innovative ritenute meritevoli. Il Gran Consiglio ha deciso di concedere loro un’attenuazione dell’aliquota dell’imposta sul capitale per le società start-up (che passerà dall’1.5‰ allo 0.01‰); di esentarle dall’imposta di donazione e, infine, di defiscalizzare gli investimenti effettuati in questa società da parte di persone fisiche assoggettate alle imposte nel Canton Ticino. In questo modo, il legislatore ha deciso di utilizzare la leva fiscale per raggiungere un obiettivo extra-fiscale, ovvero premiare l’innovazione, al fine di agevolare la creazione e la crescita di società di nuova generazione, le cui idee, per poter essere sviluppate e concretizzate, necessitano di capitali. La misura più interessante è senz’altro la defiscalizzazione degli investimenti, poiché è proprio quella che potrebbe, più delle altre, stimolare le persone fisiche a trasformarsi in potenziali investitori. Infatti, il legislatore ha deciso di equiparare, da un profilo fiscale, gli investimenti effettuati nelle società “innovative” ad un reddito, che sarà a sua volta tassato con un’imposta annua intera dell’1%, ritenuto un investimento minimo di fr. 50.000 e un investimento massimo pari all’80% del reddito imponibile del contribuente. Sono considerati investimenti, ai sensi di questa nuova normativa, la liberazione dei diritti di partecipazione, gli apporti, gli aggi, i doni e i versamenti a fondo perso effettuati da una persona fisica che detiene già, o acquista in questo modo, diritti di partecipazione nelle società start-up. Per meglio comprendere i vantaggi fiscali della misura, si presenta il seguente esempio: il signor Pinco Pallino, celibe, domiciliato a Lugano, dichiara nell’anno 2018 un reddito imponibile di fr. 150.000 ed una sostanza imponibile di fr. 300.000. Egli decide di investire una parte del suo patrimonio, supponiamo fr. 50.000 in una neonata società, con sede a Lugano, che soddisfa i criteri per essere considerata “innovativa” da un profilo fiscale. In primo luogo, va osservato che l’investimento del signor Pallino beneficerà dei vantaggi fiscali solo ai fini dell’imposta cantonale ticinese e di quella comunale. Per contro, ai fini dell’imposta federale diretta, non sono previste disposizioni analoghe a quella cantonale. Ora, se il pacchetto fiscale dovesse essere approvato, il signor Pallino pagherà le imposte cantonale e comunale ordinarie nel modo seguente: su un reddito imponibile di fr. 100.000 all’aliquota corrispondente a fr. 150.000 (ovvero del 10,4638%) e su fr. 50.000 (l’investimento) all’aliquota dell’1%. Ai fini delle imposte sul reddito, Pallino pagherà, quindi, fr. 10.964 (=10.464+500) di imposta cantonale, fr. 8.771 di imposta comunale e fr. 7.534 di imposta federale, per un complessivo di fr. 27.269. Se il pacchetto dovesse, invece, essere respinto, si manterrà lo status quo. Quindi, l’imposta cantonale ammonterebbe a fr. 15.696, quella comunale a fr. 12.557 e quella federale sarebbe sempre uguale, per un complessivo di fr. 35.787. Il risparmio di imposta con l’introduzione della defiscalizzazione dell’investimento, pari a circa il 25% in questo caso, è dunque considerevole e dovrebbe spingere molte persone ad investire il proprio patrimonio in società innovative. Questo modello, oggi in uso nei Cantoni di Ginevra e Giura, pone tuttavia alcuni dubbi quanto alla sua compatibilità con la Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). È vero che, da un lato, i Cantoni sono sovrani per quanto concerne la determinazione delle aliquote, dall’altro, però, la LAID non consente di equiparare, almeno da un profilo fiscale, un investimento ad un reddito imponibile. Oltretutto, l’art. 11 cpv. 3 LAID definisce in modo esclusivo quali sono le prestazioni oggetto di una tassazione annua intera. Per tali motivi, è bene sottolinearlo, la normativa ticinese non è al riparo da possibili ricorsi alle autorità giudiziarie. Va, comunque, premiato il coraggio del Gran Consiglio ticinese che ha voluto approvare una norma comunque interessante che, dopo Ginevra e Giura e forse Ticino, potrebbe far scuola anche in altri Cantoni!

(Samuele Vorpe, resp. del Centro di competenze tributarie della SUPSI)