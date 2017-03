La digitalizzazione deve fare paura?

Nell’inchiesta congiunturale che ogni anno la Camera di commercio e dell’industria ticinese conduce presso i suoi associati, vi sono sempre alcuni approfondimenti specifici che vanno oltre le cifre dell’andamento economico generale. L’edizione 2016/2017 si è soffermata in particolare sui temi dell’innovazione, della trasformazione digitale e della formazione. Temi per molti aspetti ovviamente legati. Per quanto attiene il vastissimo mondo della trasformazione digitale, è emerso che una buona fetta dell’economia ticinese è ben cosciente dell’entità del fenomeno e degli effetti concreti e potenziali non solo sui prodotti e le procedure ma anche sui modelli di business, elemento quest’ultimo che rappresenta probabilmente il risvolto che comporta le sfide più impegnative. Ben il 56% delle aziende consultate ha infatti risposto in maniera affermativa alla domanda se “La digitalizzazione (integrazione delle tecnologie numeriche nel funzionamento dell’impresa) modifica o modificherà la vostra attività?”. La Cc-Ti da anni sensibilizza sul tema dell’utilizzo dei più o meno nuovi strumenti digitali nel contesto della valutazione del modello di business e i numerosi eventi e corsi proposti indicano che la diffusione della sensibilità verso questa trasformazione epocale sta funzionando. È innegabile però che vi siano anche parecchie paure, soprattutto nella popolazione, perché ogni cambiamento porta insicurezze, rimette in questione modelli acquisiti ecc., per cui è umano che, almeno in una fase iniziale prevalgano i timori. Tuttavia, come in tutte le trasformazioni (senza scomodare il termine di rivoluzione), vi sono elementi positivi. Lo sviluppo della robotica, ad esempio, già consolidato nell’industria, ma ormai una realtà anche per il settore dei servizi. L’effetto di sostituzione sugli umani è una realtà da prendere in considerazione, ma apre al contempo la possibilità verso nuovi compiti anche più stimolanti per le persone. Qui entra ovviamente in gioco l’attenzione alla formazione continua e alla riqualificazione del personale. Ma il processo di trasformazione è ineluttabile e limitarsi a subirlo o a erigere barriere di resistenza serve a poco. Come ogni cambiamento, esso va cavalcato e affrontato con il giusto gusto della sfida. Se pensiamo che talune aziende realizzano una fetta importante della loro cifra d’affari (anche fino al 75%) con prodotti che dieci anni fa non esistevano, senza aver ridotto l’occupazione, ecco che gli elementi positivi non mancano. Le preoccupazioni per gli esseri umani sono fondamentali, ma anche nel piccolo Ticino vi sono indicazioni rassicuranti. Nella nostra inchiesta le aziende affermano chiaramente che non intendono procedere a licenziamenti massicci a causa, o forse grazie, alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Ben l’80% delle aziende pensa che essa non avrà nessun impatto sul numero di impiegati nella propria impresa! Alla faccia di chi continua con eccessiva leggerezza o forse in malafede a considerare il tessuto economico ticinese di scarso valore. Le stesse aziende hanno rilevato come nei prossimi cinque anni molte di loro prevedono di investire nel digitale per rinnovare la parte commerciale della loro attività e cioè la relazione con il cliente, la vendita e la comunicazione. E gli investimenti su prodotti e processi in trasformazione sulla base dei mutamenti legati alla digitalizzazione sono e saranno pure consistenti. La sfida è importante e occorre essere preparati a gestire l’epocale cambiamento impedendo disagi sociali, ma le basi affinché la Svizzera vinca anche questa sfida ci sono.