La prima scintilla che accende tutto

di Sergio Morisoli

Non abbiamo molte scelte al mattino quando ci alziamo: imprecare perché un nuovo giorno si para davanti, sperare che il giorno passi in fretta oppure buttarcisi dentro sapendo che tutto quello che ci accadrà, non accadrà più una seconda volta e che quello che ci accadrà oggi non ci è mai accaduto prima. In altre parole, possiamo scegliere di piagnucolare nostalgicamente sul passato cercando di riprodurlo, dormire ad occhi aperti attendendo che il futuro si faccia da solo, oppure affrontare il presente con stupore e pronti a cogliere il meglio.

Sembra filosofia o banalità, ma a seconda di quale di queste vie si decide di imboccare ogni mattino, scelta moltiplicata per milioni di persone che fanno altrettanto, dipende la prosperità dell’economia, la bontà delle politiche e il benessere delle persone. Si parla sempre di combinazione di fattori di produzione scarsa, di costo del denaro, di propensione agli investimenti, di indicatori specifici che misurano crescita o decrescita economica, di efficienza e di efficacia di tal o tal altro sistema.

Si approfondisce poco, talmente è scontata e invisibile, la prima scintilla che accende tutto ciò: l’atteggiamento individuale positivo o negativo di fronte alla realtà. Provate ad immaginarvi come sarebbe la realtà se tutti, ma proprio tutti, quei milioni che lavorano, quelli che curano, che insegnano, che fanno politica, che si dedicano alla casa e alla famiglia, eccetera fossero incazzati perché si devono alzare, o totalmente intenti a far passare il più in fretta possibile la giornata. Immaginate che economia e società avremmo. Invece per fortuna o per grazia, la stragrande maggioranza delle persone pur magari nella fatica e nelle contrarietà cerca e ama le incognite, le insidie e gli imprevisti della giornata. Perché in fondo tutti intuiscono che rispondendo alle richieste (bisogni) concrete della realtà quotidiana, quindi degli altri, in fondo facciamo star bene noi stessi.

Questa è la dinamica individuale elementare forsanche egoistica, ma che tiene assieme la collettività; e che l’economia, la politica e purtroppo anche la scuola non considerano più. Quotidianamente quanti articoli di giornale e servizi televisivi ci raccontano la positività della realtà? Pochissimi, una rarità. In economia sappiamo tutto e di più sugli stranieri, sui frontalieri, sugli scandali, sul dumping ma sappiamo poco delle cose belle che decine e decine di migliaia di persone in Ticino fanno ogni giorno. La politica dovrebbe - anziché insistere con le diagnosi spaventose, in continuazione, fino a fare a gara a chi terrorizza di più - iniziare a ragionare al contrario: favorire e premiare chi offre soluzioni.

Partire dai successi di alcuni per contagiarne molti, partire dal basso e rendere pubblico l’atteggiamento positivo di chi fa. Togliere i bastoni dalle ruote di quelli che fanno e vogliono fare. Stimolare grazie all’educazione e alla scuola a fare, a intraprendere; a provarci, magari a sbagliare e a correggersi. Questa è la dinamica e la cultura che ci manca in politica, il coraggio di occuparsi delle cose belle per moltiplicarle. Di paragonarci ad altri (benchmark) e di copiare chi è migliore di noi (best practices). È la società civile, come sommatoria infinita di quelle singole persone che prendendo il caffè in cucina al mattino decidono che sarà un giorno da gustarsi, che ci farà ripartire. Non la politica astratta: divisa tra chi vorrebbe tornare a ieri e chi vorrebbe già il domani. Un amico mi ha chiesto: “tüt a posct” ? Gli ho risposto: “speremm da no”; è rimasto sorpreso. Qualche settimana dopo mi ha ringraziato.