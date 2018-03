La vera guerra commerciale riguarda il tech

Il maggiore timore dei mercati finanziari sembra sia diventato la minaccia di una guerra commerciale globale. È evidente che nelle società moderne, improntate su delle economie “al consumo”, le tariffe sulle importazioni non possono non portare a una riduzione della crescita economica (per non parlare delle conseguenti misure di ritorsione a raffica che si tramutano in una autentica guerra commerciale). Non è chiaro però quale possa essere nel breve termine l’impatto sui mercati finanziari, perché non sappiamo ancora quali misure i vari Governi effettivamente adotteranno. Mi porrei tre domande: quale sarà la durata di un eventuale conflitto? Quali saranno i veri contendenti? Quale sarà l’oggetto del contendere? Provo a rispondere in ordine inverso. Non sono l’acciaio e l’alluminio la vera posta in gioco, bensì il settore della tecnologia. In questa battaglia l’Europa purtroppo figura tra le comparse, mentre la Cina e gli USA sono i due veri contendenti. I cinesi detengono il primato nella quantità di dati posseduti e utilizzati, mentre gli USA sono ancora primi nella produzione di semiconduttori, nella programmazione e nella potenza computazionale.

Essi sostengono, non senza ragione, che il mercato tecnologico cinese sia chiuso, che le aziende straniere che intendono investire in Cina vengano costrette a rivelare alle autorità i loro segreti industriali, e che invece le aziende cinesi comprino aziende statunitensi proprio al fine di copiarne la tecnologia. Se la Cina dovesse superare gli USA anche sul fronte dei semiconduttori, della programmazione e della potenza computazionale, finirebbe per vincere la battaglia della telefonia mobile di quinta generazione. Per gli USA ciò determinerebbe un problema di sicurezza nazionale. Di qui i recenti divieti posti a varie società cinesi di acquisire aziende statunitensi operanti nel settore della tecnologia. Ecco spiegata dunque la recente imposizione di tariffe statunitensi su 60 miliardi di importazioni di prodotti cinesi, tra cui parecchi in campo tecnologico. A ben vedere, il conflitto cino-americano non è fondamentalmente commerciale, ma politico o meglio geopolitico. Per questo motivo – ed ecco la risposta alla terza domanda – la guerra commerciale tra le due potenze è destinata a durare per molto tempo. Questo significa che le implicazioni per i mercati finanziari, anche se non ancora del tutto chiare, saranno durevoli e di grande portata.

* Capo Strategista Abu Dhabi Commercial Bank