Le fragili fondamenta del Progetto fiscale 17

I contenuti del Progetto fiscale 17 iniziano a prendere forma. Il 1° giugno 2017, l’Organo di coordinamento, composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, ha proposto al Consiglio federale un nuovo progetto in sostituzione della Riforma III delle imprese che, ricordiamo, è stata affossata in votazione popolare lo scorso 12 febbraio. Secondo il comunicato stampa del Dipartimento federale delle finanze (DFF), tutte le parti coinvolte hanno accolto favorevolmente l’orientamento dato al Progetto fiscale 17, che propone (I) l’introduzione di un patent box obbligatorio a livello cantonale, compatibile con gli standard internazionali dell’OCSE; (II) la possibilità di dedurre le spese per ricerca e sviluppo in misura superiore al 100%, considerando un massimo del 150%; (III) uno sgravio massimo del 70% sull’utile, conseguito mediante le misure precedentemente citate (I, II); (IV) una tassazione dei dividendi versati agli azionisti almeno al 70%; (V) un aumento della quota-parte del gettito dell’imposta federale diretta (IFD) in favore dei Cantoni, che dovrebbe passare dall’attuale 17% al 21,2%; (VI) una partecipazione dei Comuni alla quota-parte di gettito di cui al punto V; (VII) un aumento dell’importo minimo degli assegni per figli a carico e per figli in formazione, che passerebbe a fr. 230 nel primo caso e a fr. 280 nel secondo. Il 2 giugno 2017, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) ha accolto favorevolmente il progetto proposto dall’Organo di coordinamento, osservando che l’abolizione degli statuti fiscali speciali cantonali accordati alle società holding, di sede o miste è un passo inevitabile. Non dello stesso avviso, invece, il Partito socialista (PS) che, è utile ricordare, ha promosso con successo il referendum alla Riforma III delle imprese. Dopo aver appreso la notizia del DFF, con un comunicato stampa pubblicato lo stesso giorno (ovvero il 1° giugno 2017), il PS rileva che le misure proposte dall’Organo di coordinamento non lo convincono. In particolare, viene indicato che le misure di imposizione parziale dei dividendi sono da ritenersi insufficienti rispetto alla situazione attuale, che quelle relative alla compensazione sociale (ovvero gli assegni per figli) non sono per nulla sufficienti e che gli errori commessi con la Riforma II delle imprese (approvata nel 2008) non vengono in alcun modo corretti. Sulla base di queste considerazioni, i socialisti chiedono una tassazione integrale dei dividenti, un aumento di fr. 100 e non di fr. 30 degli assegni per figli e una rivisitazione del meccanismo che disciplina il principio degli apporti di capitale. Il 9 giugno 2017, è stato, invece, il Consiglio federale a prendere ufficialmente posizione sui contenuti del Progetto fiscale 17, approvando le proposte dell’Organo di coordinamento, ma rivedendo al ribasso la percentuale della quota-parte del gettito IFD in favore dei Cantoni, portandola al 20,5%. Questa decisione dell’esecutivo non è stata accolta favorevolmente dalla CDCF, la quale ha reagito con incomprensione e stupore. Da questa breve spiegazione degli eventi intercorsi dal 1° giugno ad oggi, si può senza alcun dubbio affermare che la strada, che dovrà portare all’abolizione dei regimi fiscali speciali, è già da ritenersi in salita. Se dopo la decisione popolare del 12 febbraio scorso la parola chiave doveva essere “compromesso”, dopo questo turbolente inizio, si può affermare che la storia non ha insegnato nulla a coloro che sono stati incaricati di elaborare il nuovo Progetto fiscale. Il consenso della sinistra deve essere totale, il rischio è quello di portare il Progetto fiscale 17 di nuovo di fronte al Popolo, possibilità che potrebbe comportare per l’economia svizzera un grosso rischio, che le aziende non vogliono e non possono assolutamente correre.

(Samuele Vorpe, responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI)