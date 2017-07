L'imprenditorialità non ha età

L’imprenditorialità è da anni al centro dell’attenzione dei Governi che, nella sua promozione, investono ingenti risorse, sia umane che finanziarie. Anche la Svizzera e il Ticino investono molto nello sviluppo di quelle qualità tipiche che caratterizzano un imprenditore: la creatività, la proattività, la fiducia in se stessi, la propensione al rischio, un alto livello di autonomia, la resilienza, la tenacia e la pazienza, tanto per citarne alcune. Prendendo spunto dai dati pubblicati regolarmente nell’ambito del GEM-Global Entrepreneurship Monitor sorge spontaneo chiedersi se i notevoli sforzi intrapresi negli ultimi quindici anni abbiano permesso “solo” di mantenere, e quindi perlomeno non peggiorare, una situazione che vede la Svizzera e il Ticino sempre sotto la media dei Paesi a noi comparabili, quelli trainati dall’innovazione per intenderci. Una riflessione s’impone sull’impatto degli strumenti e delle misure d’incentivazione all’imprenditorialità sviluppati e attuati nel tempo, non tanto per la loro bontà intrinseca – gli strumenti e le misure sono simili rispetto a quanto in vigore in Europa e altrove nel mondo – quanto, piuttosto, in relazione alla dimensione “età” dei destinatari della loro attuazione. Favorire e stimolare l’imprenditorialità negli adulti, è un’opzione di policy tanto opportuna quanto insufficiente. Se si vuole stimolare, allenare e accrescere la cultura, le attitudini e le competenze imprenditoriali bisogna partire dai giovani (scuole post-obbligatorie), se non addirittura dai giovanissimi (scuole obbligatorie). Studi recenti dimostrano, infatti, che, nell’evoluzione temporale di queste attitudini e di questi comportamenti, vi è un periodo della vita formativa, che si situa tra gli 11 ed i 18 anni, in cui il nozionismo prende l’avvento sulla cura e lo sviluppo del gusto per la scoperta, della curiosità, dell’intraprendenza, della possibilità di commettere errori, della sperimentazione e della capacità propositiva. Di fatto, diminuiscono le attività atte a mantenere accese tra i giovani e i giovanissimi quelle caratteristiche tipiche dell’intraprendenza che sono in ognuno di noi fin dalla nascita, ma che necessitano di essere continuamente coltivate e stimolate. In questo senso, un lavoro va fatto anche a livello di percorsi e processi didattici. È opportuno dare maggiore importanza ai contesti di apprendimento esperienziali, flessibili e collaborativi, nei quali il docente assume un ruolo di coach e lo studente quello di co-produttore di conoscenze e competenze, anche attraverso la combinazione di esperienze formative con proposte di divertimento, gioco, tempo libero (edutainment), studi di casi semplici, visite aziendali, partecipazione culturale e di sviluppo di competenze personali. L’insegnamento, quindi, visto e considerato come un’attività creativa e non solo come un semplice trasferimento di concetti. Le iniziative avviate negli ultimi anni in Europa e, alcune molto interessanti, anche in Svizzera e in Ticino, stanno ora confermando la validità del lavoro svolto per e con i giovanissimi. Anche le aule di scuola sono palestre di vita fondamentali per lo sviluppo personale e professionale. Sono canali attraverso i quali promuovere, sviluppare e allentare anche le attitudini, i comportamenti e le competenze imprenditoriali. Si tratta sicuramente di una sfida difficile, ma non impossibile se vi è convinzione, motivazione e coerenza tra quanto auspicato a gran voce e quanto effettivamente realizzato.

*Responsabile del Centro competenze inno3 della SUPSI